Moyes donne un verdict sur les chances de titre de West Ham; dénonce une théorie irrespectueuse

David Moyes a donné son opinion honnête sur les chances de titre de West Ham et a réagi aux affirmations selon lesquelles ils sont une « merveille d’une saison ».

Les Hammers ont terminé sixièmes de la Premier League la saison dernière, mettant ainsi fin à leur attente du football européen. Beaucoup ont prédit que les matchs supplémentaires les ralentiraient cette saison, mais cela ne s’est pas produit.

Ils semblent prêts à se mêler aux grands et ont renforcé leurs qualifications parmi les quatre premiers avec un Victoire 3-2 sur Liverpool à domicile. L’équipe de Moyes a utilisé son avantage en hauteur pour troubler le gardien des Reds Alisson, qui a marqué contre son camp en cinq minutes. Leurs tactiques efficaces sur coups de pied arrêtés ont également permis à Kurt Zouma de rentrer chez lui sur un corner de Jarrod Bowen au deuxième poteau.

Ces buts sont venus de part et d’autre d’une contre-attaque rapide que Pablo Fornals a achevée. Les buts de Trent Alexander-Arnold et Divock Origi ont donné de l’espoir à Liverpool, mais les hommes de Jurgen Klopp ont été dominés dans la nuit.

À temps plein, Moyes a déclaré aux journalistes (via BBC Sport) : « C’est une brillante victoire contre une très bonne équipe. Nous avons également joué jeudi soir et faire une performance avec l’énergie nécessaire pour s’accrocher à la fin est formidable pour les joueurs.

« Liverpool a été si bon avec le ballon, je pense qu’ils se sont améliorés. Nous avons essayé de consolider un peu, je n’ai pas du tout aimé la façon dont nous avons joué en seconde période, alors nous avons fait un petit changement et cela a fonctionné.

« Nous avons si bien joué en deuxième mi-temps. Trois buts et un autre jour, j’aurais peut-être pu en marquer plus.

« L’année dernière, nous avons essayé de les atteindre et ils nous ont parfois pris au piège, nous avons donc dû être un peu patients. »

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe pouvait se battre pour le titre, Moyes a poursuivi : « Je veux être vraiment positif tout le temps, je voudrais dire que c’est ce que nous pouvons faire. Je ne vois pas ça pour le moment.

«Nous pouvons défier les quatre premiers, mais quels qu’ils soient, je veux voir si nous pouvons nous donner une opportunité, nous avons raté le football de la Ligue des champions de deux points, alors pourquoi ne pouvons-nous pas être là?

« Nous ne nous emballons pas, mais cela fait du bien en ce moment. »

Moyes : West Ham a « réfuté » l’affirmation

L’Écossais pense que ses hommes ont « réfuté » la théorie selon laquelle ils étaient une soi-disant « merveille d’une saison » en 2020-2021.

«Je me souviens quand je suis venu, tout le monde disait que le stade de Londres n’était pas le même. Tout le monde dans le football sait que si vous pouvez faire gagner une équipe et essayer chaque match, vous obtiendrez des supporters qui vous soutiendront partout. Les supporters nous ont soutenus aujourd’hui.

« C’est un très bon stade pour nous, nous en profitons maintenant. Tout le monde se demandait si le [lack of] supporters était la raison pour laquelle West Ham se portait bien [during last season] – mais nous avons réfuté cela.

Le prochain match des Irons sera contre les Wolves le samedi 20 novembre, après la trêve internationale. Liverpool affronte l’Arsenal de Mikel Arteta le même jour.

