West Ham envisage une décision tardive pour signer l’ailier lillois Jonathan Bamba alors que David Moyes vise une alternative à Jesse Lingard de Manchester United, selon l’Express.

Les Hammers ont cherché à obtenir un transfert permanent pour Lingard après le prêt phénoménal de l’international anglais la saison dernière. Mais Moyes n’a probablement pas de chance, car Lingard semble prêt à rester et à se battre pour son avenir à Old Trafford.

West Ham n’a pas abandonné tout espoir d’acheter Lingard après sa période de prêt de neuf buts et cinq passes décisives la saison dernière. Pourtant, considérez Bamba comme une alternative de dernier recours appropriée avant la date limite de mardi prochain, car le Français peut occuper un rôle similaire dans les plans de Moyes cette saison.

Photo de Sylvain Lefèvre/.

Bamba était un homme renaissant en Ligue 1 la saison dernière en aidant Lille à remporter le titre sous Christophe Galtier. Le joueur de 25 ans a offert six buts et 11 passes décisives en 38 apparitions, commençant 34 des rencontres de haut niveau des Dogues.

West Ham pourrait faire face à la concurrence de l’Atalanta et du Bayer Leverkusen dans tous les efforts pour signer Bamba de Lille. Les formations italienne et allemande admirent également ce que l’ancien international régulier de France U21 peut apporter à leurs équipes respectives.

Les intentions de transfert tardives d’Ange au Celtic sont extrêmement encourageantes

Lille fixerait également à West Ham un prix demandé de 25 millions de livres sterling, si Moyes tournait son attention vers le stade Pierre Mauroy. La récolte de 11 passes décisives de Bamba la saison dernière était son premier retour à deux chiffres en Ligue 1 en sept campagnes. Ses six buts ont également été la meilleure sortie du produit stéphanois depuis qu’il a marqué 13 fois en 38 sorties en 2018/19.

West Ham devrait-il signer l’attaquant lillois Bamba avant la date limite de mardi prochain?

Ce n’est pas la première fois que Moyes cherche à emmener Bamba à West Ham, ayant également voulu les services de l’attaquant lillois en 2018, alors que l’ailier était toujours dans les livres de Saint-Etienne. C’est selon The Sun, qui a affirmé que les Irons avaient rédigé un pré-contrat.

Maintenant, Moyes pourrait enfin avoir son homme, si West Ham accepte que Lingard ne revienne pas et se tourne plutôt vers Bamba. Mais Les Dogues accepter toute offre pourrait susciter un intérêt accru pour la Premier League, car Sky Sports a rapporté que Tottenham Hotspur le voulait plus tôt cette année.

Bamba a remporté la Ligue 1 et a connu une année solide sur le plan personnel après une année 2019/20 difficile. Galtier a certainement noté une amélioration des performances du Français, le patron désormais niçois notant via le site Web de la Ligue 1:

“Jonathan a été dans une forme fantastique au début de cette saison, tout à son honneur. Jo est le plus souvent sur le terrain, et si c’est le cas, c’est qu’il est un joueur important pour l’équipe. Il nous aide à garder l’équilibre, et en plus de tout cela, il a redécouvert la forme qu’il a montrée il y a deux ans.

Dans d’autres nouvelles, “Chaque fois que vous le regardez”: Neville prend note de la star d’Arsenal, Hale End