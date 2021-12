Moyes exhorté à renforcer les rangs de West Ham avec une star qui « pourrait être la réponse »

Noel Whelan pense que West Ham a besoin d’un attaquant en janvier pour aider Michail Antonio en difficulté et a soutenu la poursuite par le club de la star du Sparta Prague Adam Hlozek.

Les Hammers ont connu une excellente première moitié de saison et l’ont mélangé avec les grands. Cependant, dans les quatre premiers pendant de nombreuses semaines, ils ont maintenant glissé à la cinquième place après une seule victoire en six matches de championnat. L’équipe de David Moyes a glissé sous Arsenal tandis que Manchester United et Tottenham se cachent également.

Marquer des buts est devenu un problème. L’équipe de l’East End n’en a inscrit que cinq lors de ses six derniers matches de championnat.

Et trois d’entre eux ont remporté la victoire contre Chelsea le 4 décembre. Antonio continue de creuser un sillon solitaire à l’avant.

Moyes n’a pas encore remplacé Sébastien Haller malgré le besoin évident de renforts. L’international jamaïcain a marqué six buts de haut niveau pour les Irons en 2021-2022.

Pourtant, il n’a pas trouvé le chemin des filets depuis le 24 octobre. Et c’est la raison pour laquelle l’ancien attaquant de Leeds Whelan a exhorté le tacticien écossais à passer à l’action.

« C’est très difficile d’être constant tout au long de la saison. Moyes aura su qu’il y aurait une baisse quelque part cette saison », a-t-il déclaré à Football Insider.

« Il espère que c’est le cas et que cela ne durera que deux ou trois matchs. Je pense que, parfois, cela vous dit que vous avez peut-être besoin d’un nouveau visage en janvier. Juste pour se renforcer dans certains domaines et aider Michail Antonio.

«Quand les attaquants traversent une petite période difficile, c’est parfois agréable d’avoir l’aide de quelqu’un d’autre. Un nouveau visage, quelqu’un d’autre qui peut contribuer, soulagez un peu vos épaules.

Hlozek a de grands prétendants

Le lien avec West Ham est évident, avec l’actionnaire principal Daniel Kretinsky président de Sparta Prague. Mais Liverpool a également été lié, avec Jurgen Klopp dit être un grand fan.

Il reste à voir si les Reds feront un geste car ils semblent bien approvisionnés dans les zones offensives du terrain. De nombreux attaquants ont été liés au London Stadium. Hlozek est le dernier en date.

Bien qu’il soit principalement un ailier, le joueur de 19 ans peut également opérer comme attaquant central. Et Whelan pense que le jeune est peut-être l’homme qu’il faut.

«Ils ont peut-être besoin de puiser dans le marché. Apportez un nouveau visage, animez à nouveau les choses dans ce vestiaire », a-t-il ajouté.

«S’ils parviennent à gérer Hlozek sur la ligne, cela donnera à Antonio cette aide dont il a désespérément besoin également. Il pourrait être la réponse qu’ils recherchent.

LIRE LA SUITE: L’ailier international pressenti pour le transfert de Prem avec Everton aux prises avec West Ham