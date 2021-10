Moyes explique la valeur des coups de pied arrêtés alors que Cresswell et Antonio livrent

Le patron de West Ham, David Moyes, a parlé de la valeur des coups de pied arrêtés et de la grande forme de Michail Antonio.

West Ham s’est battu avec acharnement et a devancé ses rivaux londoniens Tottenham dans le classement avec une victoire 1-0 à domicile. Les hôtes ont toujours semblé les plus susceptibles des deux équipes de sortir de l’impasse, mais à 20 minutes de la fin, les scores sont restés à 0-0.

Cependant, la résistance de Tottenham a été brisée à la 72e minute de l’avenue fructueuse des coups de pied arrêtés.

Un corner d’Aaron Cresswell a été raté au premier poteau par deux défenseurs des Spurs. Le ballon a voyagé jusqu’à Antonio qui a réagi plus vite que Harry Kane pousser la maison à bout portant.

La victoire a placé West Ham dans le top quatre avant le choc de Manchester United avec Liverpool.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Moyes a déclaré (via football.london): « Nous avons fait preuve de patience et à la fin, la résilience et le caractère des joueurs et leurs performances au cours de la dernière année et demie ont brillé aujourd’hui. Beaucoup de bonnes performances, donc grand crédit aux joueurs pour la façon dont ils continuent de grandir. »

Concernant l’amélioration de son équipe, l’Ecossais a poursuivi : « Nous faisons grandir les personnages en ce moment. Si vous regardez où étaient ces garçons il y a deux ans, ils se sont tous épanouis. Le club s’épanouit également, cela vient de l’équipe et de l’intérieur du bâtiment et le soutien a été fantastique. Je pense que les joueurs s’améliorent tous ensemble.

Moyes a ensuite été interrogé sur le lien entre Cresswell et Antonio pour le but. Cresswell a maintenant enregistré trois passes décisives cette campagne, tandis qu’Antonio compte sept buts toutes compétitions confondues.

« Avoir un très bon lanceur de balle [Cresswell] est important et avoir des joueurs agressifs qui attaquent aide. J’espère qu’il [Antonio] marque 15 buts parce que nous avons besoin des attaquants pour marquer des buts. On compte beaucoup sur Michail mais on a Pablo [Fornals], Mentionné [Benrahma], Jarrod [Bowen] et Niko Vlasic pour trouver des buts également.

Il a également félicité le jeune Ben Johnson, qui impressionne à l’arrière droit. « Ben Johnson a disputé trois matchs cette semaine et je pensais qu’il était fabuleux », a déclaré Moyes.

Trois victoires sur trois pour Moyes et West Ham

West Ham a maintenant remporté ses trois derniers matches toutes compétitions confondues. Leur semaine chargée a commencé par une victoire 1-0 sur l’ancienne équipe de Moyes, Everton.

En milieu de semaine, ils a dépassé Genk en Ligue Europa, et maintenant ils ont ajouté à ces victoires en battant Tottenham.

Moyes a déclaré : « Je ne pense pas qu’il soit facile, quelle que soit la ligue, de gagner trois matchs en une semaine. Nous avons dû jouer dimanche, jeudi, dimanche et décrocher trois résultats est encore une fois un grand mérite.

«Je pense juste que les joueurs ont fait un excellent travail, pas seulement les joueurs d’aujourd’hui, mais l’équipe de joueurs a fait un excellent travail parce que j’avais besoin d’eux en milieu de semaine. On s’y habitue encore. Nous essayons toujours de trouver le bon équilibre et le bon mélange dans tous les jeux pour essayer de bien faire les choses.

« Je ne pensais pas que nous étions fatigués aujourd’hui, nous étions juste contre une équipe forte de Tottenham qui a de grosses menaces et nous avons trouvé un moyen de gagner d’une manière différente de celle de la semaine dernière. »

