Moyes fait l’éloge de Manuel Lanzini après un coup de merveille lors de la victoire de West Ham

David Moyes a fait l’éloge de Manuel Lanzini après le doublé du milieu de terrain offensif contre Crystal Palace à Selhurst Park.

West Ham n’a dépassé qu’un point d’Arsenal, quatrième, avec une victoire 3-2 sur l’équipe de Patrick Vieira. Les Irons ont été lents à sortir des blocs mais ont pris l’avantage avec 22 minutes de jeu.

Said Benrahma a fouetté un méchant centre, auquel Michail Antonio s’est connecté pour battre le gardien du palais Vicente Guaita.

Lanzini a inscrit un but époustouflant peu de temps après. Une course perçante de Riz Declan causé des problèmes au Palais. Lanzini a reçu le ballon de Rice et a montré un excellent jeu de jambes avant d’écraser une volée de la barre transversale.

Luka Milivojevic a ensuite accordé un penalty en raison du handball, et Lanzini est intervenu pour tirer le tir au but. Il a envoyé avec confiance dans le coin inférieur pour porter le score à 3-0.

Palace est resté dans le jeu et a reçu une bouée de sauvetage plus tard. Odsonne Edouard a complété une finition similaire à Antonio après avoir été mis en place par le remplaçant Michael Olise.

Et Olise était à nouveau sur place pour porter le score à 3-2 à la 90e minute, mais West Ham a tenu le coup pour la victoire.

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports (via BBC Sport), Moyes a déclaré : « Vraiment satisfait du résultat après une semaine ou deux difficiles pour nous. Ravi de la victoire.

« Nous n’avons pas bien joué mais nous avons marqué trois buts et c’est ce dont nous sommes capables. Ce ne sont que deux équipes qui ont marqué plus de buts dans l’année.

West Ham «plus clinique» que Palace – Moyes

« Vraiment un bon objectif. Il [Manuel Lanzini] en est capable. Nous en avons vu un ou deux à des moments différents. Il se porte très bien pour nous en ce moment.

«Nous avons marqué des buts à des moments importants pour nous. Même le penalty était vraiment important.

« Vous avez vu la qualité de Crystal Palace. Ils ont mieux commencé que nous et ont eu beaucoup d’opportunités. Mais nous étions un peu plus cliniques.

«Ce fut un calendrier difficile pour les garçons et le personnel. Nous nous sommes ralliés après avoir perdu contre Southampton. Nous avons gagné deux matchs à l’extérieur et ce n’est pas facile. Bravo aux joueurs.

Lanzini est « magique », dit Antonio

Le buteur Antonio a déclaré : « Pour être juste cette saison, Crystal Palace joue un football incroyable. La façon dont leur gaffer les fait jouer est de qualité.

«Tout le match, ils étaient après nous, mais lorsque les opportunités se sont perdues pour nous, nous les avons saisies. Ils ont réussi à en avoir deux et nous avons dû tenir le coup. Vous avez vu la pression qu’ils nous ont mise mais nous avons tenu le coup et c’est trois points pour commencer l’année.

« Cela montre notre résilience. Ils ont frappé le poteau tôt et nous sommes revenus et avons marqué deux buts, puis nous en avons ajouté un troisième.

Interrogé sur le centre de Benrahma pour son but, Antonio a ajouté : « Le rêve de l’attaquant. Incroyable. Je devais juste y toucher. J’aimerais en avoir toutes les semaines.

Sur Lanzini : « On l’appelle le bijou ici, il est magique. Il montre à nouveau sa qualité et nous sommes heureux d’avoir retrouvé le bijou.

