Moyes fait un vœu surprenant à West Ham; blagues sur le moment du tueur de Chelsea

David Moyes a suggéré que West Ham peut élever son niveau de jeu encore plus haut malgré le naufrage des champions d’Europe Chelsea, et a plaisanté sur le moment qui a réglé le sort des Blues.

West Ham est revenu deux fois par derrière pour remporter une victoire acharnée contre son rival londonien Chelsea. Manuel Lanzini s’est converti sur place pour égaliser les scores après que le vibrant Jarrod Bowen ait bousculé et poussé Edouard Mendy dans une erreur.

Chelsea a repris la tête avec style grâce à Mason Mount, mais Bowen a rapidement rétabli la parité avec une frappe instantanée de l’extérieur de la surface.

Alors que le match se dirigeait vers un match nul, le remplaçant Arthur Masuaku a remarquablement surpris Mendy en train de faire la sieste à son poste proche en marquant le vainqueur avec ce qui semblait être une croix errante.

S’adressant à BT Sport après le match, Moyes a suggéré que son équipe pouvait atteindre des niveaux plus élevés, en déclarant: « Vraiment, je ne pense pas que nous ayons aussi bien joué aujourd’hui.

«Mais nous avons marqué des buts et dans d’autres matchs, je ne pense pas que nous ayons joué pire ou mieux, mais nous n’avons pas les buts. Aujourd’hui, nous avons les buts qui vont avec, et les affronter contre une équipe qui n’en encaisse pas beaucoup est un grand mérite pour les gars.

« Nous étions beaucoup mieux [in the second half.]. Nous avons été trop passifs et soumis en première mi-temps.

« Ils sont de qualité, c’est pourquoi ils sont champions d’Europe en raison du niveau auquel ils peuvent jouer. Que vous les pressiez ou que vous restiez en dehors d’eux, ils sont très bons dans les deux.

À propos du gagnant accrocheur de Masuaku, Moyes a plaisanté : « Je lui ai dit que je pensais que c’était un grand croisement.

« C’était très chanceux, le but, mais dans le football, il faut parfois un peu de fortune. Au cours des derniers matchs, nous l’avons un peu perdu, mais aujourd’hui, nous l’avons récupéré.

« C’est ce que West Ham parle » – Bowen

L’homme du match Bowen s’est également entretenu avec BT Sport. « C’est ce que nous sommes en tant qu’équipe, le caractère, la conviction », a déclaré Bowen.

« On s’accroche parfois quand c’est difficile. Nous ne savons jamais quand nous sommes battus, nous avons pris deux retards mais nous avons montré cette réaction et une bien meilleure performance.

« [We] voulait être sur le devant de la scène et les presser agressivement et ne pas les laisser jouer, ce pour quoi ils sont bons. Nous voulions limiter leur plan de match.

« Nous n’avons pas gagné depuis quelques matchs et nous avons été déçus de nous-mêmes. Mais revenir et battre Chelsea, quelle performance.

À propos du vainqueur de Masuaku, Bowen a ajouté : « Il vous dira qu’il a tiré. Il est entré. Nous sommes très attachés à mettre des balles dans la boîte. Parfois, vous pouvez avoir un peu de chance. Il dira qu’il a tiré, nous sommes juste en train de bourdonner pour obtenir les trois points.

