Moyes fait vœu à la Ligue Europa avec une revendication que les fans de West Ham adoreront

David Moyes a insisté sur le fait que West Ham est une « grande équipe » et que les clubs à travers l’Europe seront « inquiets » d’être tirés contre lui en Ligue Europa.

Une équipe de West Ham fortement changée et jeune a terminé la phase de groupes de la Ligue Europa avec une courte défaite 1-0 contre le Dinamo Zagreb. Avec la qualification pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe déjà assuré, Moyes a offert à plusieurs des plus brillants espoirs du club leur premier avant-goût de l’action européenne.

Les Hammers ont été pris froid à la troisième minute lorsque Mislav Orsic a pillé un but merveilleux de l’extérieur.

Aucun des jeunes n’était en faute, cependant, avec la figure expérimentée d’Andriy Yarmolenko le coupable lorsqu’il n’a pas réussi à se rapprocher du buteur d’une touche.

West Ham a stabilisé son navire, mais n’a pas pu trouver d’égalisation alors que Zagreb a tenu bon pour s’assurer la deuxième place du groupe.

Les jeunes stars ont fait la fierté de Moyes

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via la BBC), Moyes a déclaré: « Je suis un gagnant et déçu que nous n’ayons rien tiré du match.

«Je pense que les jeunes joueurs ont très bien fait et ont récupéré après avoir perdu un but précoce.

« Je suis toujours heureux de donner une chance aux jeunes joueurs, mais ils doivent gagner le droit de jouer et aucun d’entre eux ne nous a laissé tomber – ils ont fait un excellent travail. »

Sur le reste du tournoi qui pourrait nouer des liens savoureux avec Barcelone ou le Borussia Dortmund lors des huitièmes de finale, Moyes a ajouté : « Je suis vraiment impatient d’y être.

« Au début de la campagne, si vous aviez dit que nous aurions le football européen après Noël, j’aurais été très heureux, mais gagner le groupe était très bien.

« Pour le moment, West Ham est une grande équipe et les gens vont s’inquiéter pour nous. Nous sommes une bonne équipe et si nous pouvons affronter les finalistes de la Ligue des champions [Man City] et gagnants [Chelsea] et donnez-leur une course pour leur argent, alors celui que nous aurons, nous leur donnerons un bon match.

Le commentaire « doux-amer » montre la mentalité de gagnant d’Alese

L’arrière central de West Ham, Aji Alese, s’est également entretenu avec BT Sport et a admis que ses débuts étaient doux-amers étant donné qu’un résultat positif n’avait pas été obtenu.

Il a dit : « C’est un peu doux-amer. Nous aurions préféré faire un match nul ou une victoire mais jouer mon premier match européen est un exploit incroyable.

« Nous avons découvert lundi que nous pourrions être [playing]. Nous avons découvert hier que nous commencions définitivement et à partir de ce moment-là, nous devions nous préparer et nous préparer pour le match.

« C’était nerveux au début, mais ensuite j’y ai pensé, mes débuts européens avec peut-être 60 000 dans le stade, en direct sur BT, puis je suis devenu très excité. »

En jouant aux côtés de tant de ses coéquipiers des moins de 23 ans, Alese a ajouté : « Nous avons très bien joué pour les moins de 23 ans cette saison et nous sommes tous de bons amis, donc le faire avec eux, c’est encore mieux.

« Parfois, cela peut être difficile lorsque vous sentez que vous allez bien et que vous pensez que vous n’aurez peut-être pas votre chance. Il suffit de travailler dur, c’est tout ce que vous pouvez faire.

