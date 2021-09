Moyes fait vœu d’Europe ; Rice admet qu’il a appelé son coup à son coéquipier “spécial” de West Ham

Le manager de West Ham, David Moyes, a fait un vœu pour la Ligue Europa, tandis que Declan Rice a admis avoir dit à un coéquipier « spécial » qu’il savait qu’il marquerait ce soir.

Jambon occidental ont poursuivi leur retour parfait au football européen avec une victoire 2-0 à domicile contre le Rapid de Vienne. Rice a de nouveau montré qu’il était bien plus qu’un simple milieu de terrain lors de l’ouverture du score à la demi-heure.

Le match est resté dans l’équilibre jusqu’aux derniers instants avant que Said Benrahma n’entame le temps additionnel pour soulager les nerfs.

Cette victoire donne aux Hammers trois points d’avance dans le Groupe H après que le Dinamo Zagreb ait fait tomber Genk 3-0 lors du match correspondant.

S’adressant à BT Sport après le match, Moyes a déclaré : « Heureux d’avoir gagné, mais nous n’avons pas joué aussi bien que nous l’aurions souhaité. Nous avons fait quelques changements mais nous sommes dans beaucoup de compétitions et nous devons faire en sorte que cela fonctionne pour toute l’équipe.

“C’était un très bon but et ravi pour Declan Rice. Il le fait plus, avance et monte dans la boîte.

« À la minute où l’arbitre a donné le penalty, j’ai pensé que ça devait être le cas. Au début, j’étais déçu que Ben Johnson ait laissé pendre sa jambe, mais lorsque l’arbitre a été appelé, il ne le touche pas du tout. Heureusement, il n’a pas été donné.

“Je veux essayer d’être en Europe après Noël en terminant un ou deux donc nous voulons gagner le groupe si nous le pouvons. Nous n’allons pas lâcher prise, nous en profitons et ne laisserons pas les choses se dérouler facilement, mais je dois aussi gérer les matchs de Premier League.

«Nous sommes capables de le gérer et l’équipe que nous avons peut le gérer aussi. Ce sera difficile, mais j’espère que nous pourrons y arriver.

Rice a appelé son coup à son coéquipier “spécial”

Le buteur de West Ham, Rice, s’est également adressé à la presse, déclarant à BT Sport : « C’était incroyable. En tant que joueurs, nous savions à quel point ce soir était important. Nous devions aussi gagner.

« Nous voulons être en tête de ce groupe. C’est tout ce que nous voulons faire. Nous allons prendre un match à la fois. C’est une bonne soirée pour nous et les fans, qui avons attendu longtemps pour voir ça.

«Quand j’ai su que je jouais avec Nobes (Mark Noble), j’ai dit que j’allais essayer de bombarder un peu ce soir. Je lui ai dit que je marquerais.

«Quand la situation est arrivée, j’ai vu qu’il y avait un peu d’espace pour courir et si vous ne faites pas les courses, vous n’aurez aucune chance. Marquer à nouveau, ça devient une sensation agréable. J’aimerais que ce soit toutes les semaines.

«Nobes est spécial. J’ai passé six saisons avec lui. Deux premiers en tant qu’enfant et quatre avec la première équipe. J’ai tellement appris de lui.

« Pour jouer à côté de lui, voyez à quoi il ressemble en tant que personne et en tant qu’homme. Il n’y a personne de mieux pour apprendre. Je vais chérir chaque match que je vais jouer à côté de lui cette saison.

