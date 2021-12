Moyes lance un signal d’alarme à West Ham alors que de nouvelles normes l’exigent

David Moyes a lancé une sorte de sonnette d’alarme à West Ham après leur détention par Burnley, leur rappelant les normes plus élevées qu’ils doivent maintenir s’ils veulent rester là où ils sont dans la ligue.

West Ham n’a pas réussi à dépasser ses adversaires menacés de relégation lors d’un match nul et vierge. Les Hammers ont réussi 16 tirs, mais seulement trois ont été cadrés, contre neuf et un respectivement pour Burnley.

Les visiteurs de Turf Moor avaient également plus de possession, mais ne pouvaient pas le faire compter. Bien qu’ils restent en bonne position dans le classement, ils sont désormais sur une série de seulement deux victoires sur six dans toutes les compétitions, et une sur cinq en Premier League.

West Ham finira toujours le week-end dans les quatre premiers, mais certaines choses devront changer s’ils veulent y rester.

Un domaine de préoccupation pour le club a été leur rendement offensif. Lors de leurs cinq derniers matches, ils n’ont marqué plusieurs buts qu’une seule fois.

Il y a une dépendance à Michail Antonio pour obtenir les buts, mais ce n’est un secret pour personne qu’ils doivent étendre leur dépendance.

Moyes a admis après l’impasse de Burnley que la qualité dans les zones d’attaque manquait.

Il a déclaré à Match of the Day : « Il y a [disappointment] parce que nous avons eu beaucoup d’occasions d’essayer d’obtenir un but. Mais Burnley vous complique la tâche. Ils n’en concèdent pas beaucoup.

« Nous n’avions tout simplement pas la qualité dans le dernier tiers dont nous avions besoin aujourd’hui. Nous sommes entrés plusieurs fois mais nous n’avons pas pu marquer de but.

« Vous devez essayer de vous assurer que vous êtes capable de faire face à une grande partie de ce que Burnley fait. Nous avons très bien joué ici l’année dernière et nous espérions pouvoir faire de même.

« Il y avait des signes que notre football était bon. Nous n’avons tout simplement pas pu obtenir le dernier morceau, ce dernier croisement, qui a évidemment fait la différence.

West Ham a dépassé les attentes pour se qualifier pour l’Europe la saison dernière et tire le meilleur parti de son implication continentale ce trimestre. Ils visent à réitérer l’exploit, voire le mieux en atteignant la Ligue des champions. Mais Moyes sait qu’ils doivent maintenant ajuster leur état d’esprit.

Interrogé sur la confiance de son équipe, il a déclaré : « Ils sont de très bonne humeur parce que nous sommes en bonne position. Mais une fois que vous avez fixé des normes élevées, ce que beaucoup d’entre eux ont, et qu’ils ont vu les niveaux qu’ils peuvent atteindre, je pense que certains d’entre eux jouent en dessous.

« Certains d’entre eux doivent se remettre à niveau s’ils veulent rester dans cette position.

« Je préfère leur dire ça que pas. Ça ne sert à rien que je fasse le tour de la chatte sans le dire. Je veux gagner. Je veux que nous jouions mieux et quelques-uns d’entre eux peuvent certainement le faire.

Sean Dyche partage une réaction similaire à David Moyes

Il y avait des sentiments similaires pour le patron de Burnley, Sean Dyche, après le match. Le début de saison a été difficile pour les Clarets, qui semblent menacés de chute.

Dyche est également confronté au problème de ne pas créer suffisamment, mais il était au moins ravi de tenir West Ham à distance.

Il a déclaré à Match of the Day : « Nous n’avons pas bien joué du tout en première mi-temps. C’est une bonne tenue, on le sait.

« En deuxième mi-temps, nous avons essayé d’influencer le jeu. J’étais un peu plus content. On était devant, on avait un peu plus d’énergie et on pressait mieux. Il y avait un peu de nervosité aujourd’hui, un peu d’anxiété. Je pensais que la foule était exceptionnelle.

« Le classement, ils le regardent, les gens n’arrêtent pas de vous dire ce qui se passe et cela vous affecte. Mais en deuxième mi-temps, nous avons calmé notre performance. Nous avons fait ce que nous voulions essayer de faire.

« Une feuille blanche contre ceux-ci est bonne. Ils sont en forme. Juste la ténacité, nous étions loin de notre performance en première mi-temps.

« Le côté défensif de notre jeu a été important chaque saison en Premier League, nous n’en sommes en fait pas loin. C’est le côté offensif, nous devons trouver plus de grands moments.

