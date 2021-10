Moyes met en garde contre la vieille habitude que West Ham doit éviter; rappelle la carence malgré la victoire

David Moyes ne veut pas que West Ham se repose sur ses lauriers malgré la poursuite de sa belle forme, alors qu’il a également envoyé un rappel concernant une déficience de son équipe.

West Ham a confortablement battu Aston Villa lors d’une victoire 4-1 dimanche après-midi. Ben Johnson a coupé du droit pour donner l’avance aux Hammers dès le début avec une finition du pied gauche. Villa a riposté par Ollie Watkins mais Declan Rice a rétabli l’avance des visiteurs avec une frappe de l’extérieur de la surface avant la pause.

Villa a été réduit à 10 hommes au début de la seconde mi-temps et West Ham a finalement tiré le meilleur parti de son avantage masculin. Deux mouvements fluides au cours des 10 dernières minutes se sont soldés par des buts pour Pablo Fornals et Jarrod Bowen.

West Ham fait donc partie des quatre premiers, à égalité de points avec les champions de la saison dernière, Manchester City.

Moyes est ravi qu’ils aient pu obtenir un tel résultat, mais souhaite qu’ils conservent cette forme plutôt que de retomber dans de vieilles habitudes d’incohérence.

Il a déclaré à Sky Sports (tel que retranscrit par la BBC): « Ce fut une excellente semaine. Mais vous savez ce qui se passe dans le football. Il peut se retourner et vous mordre.

« Nous avons un autre match jeudi. Je ne veux pas que West Ham devienne cette équipe inconstante et inconstante dont beaucoup de gens se souviennent.

« Obtenir quatre buts [pleased me most], la résilience dont nous avons fait preuve à différents moments du jeu et sauver Lukasz [Fabianski made] à 2-1. C’est un bon signe que nous pouvons venir ici et être un peu déçus de la façon dont nous avons joué et obtenir un résultat.

Moyes réagit au carton rouge ; envoie un rappel à l’attaquant

Dans une interview séparée avec Match of the Day, le tacticien écossais a réitéré à quel point il était plus satisfait du résultat que de la performance.

Il n’a cependant pas partagé d’opinion sur l’incident au cours duquel Ezri Konsa a été expulsé pour l’opposition, bien qu’il ait reconnu son impact sur le match.

Moyes a ajouté : « Je suis ravi du résultat. La performance aurait peut-être pu être meilleure.

« Je n’ai vu aucun incident [Konsa red card and a Fornals challenge that could have been a red but wasn’t]. Le carton rouge a évidemment eu un gros impact sur le match.

« Dans l’ensemble, je pensais que nous avions de longues périodes de bon contrôle sans en tirer le meilleur parti. »

Un joueur qui n’a pas été inscrit sur la feuille de match était Michail Antonio, qui reste l’homme de prédilection de Moyes à l’avant.

L’entraîneur était satisfait de ses efforts et a rappelé que West Ham se débrouille toujours avec un manque de profondeur sur son territoire.

« Nous n’avons pas d’avant-centre à l’extérieur. La contribution de Michail Antonio est toujours importante pour nous.

« Je suis plus intéressé par les performances. Nous en avons fait assez aujourd’hui mais je pense que la performance peut être meilleure. Ce que les joueurs ont fait jusqu’à présent est fantastique. Nous devons continuer. »

