Moyes met la star de West Ham fermement dans la ligne de mire de la décision majeure d’Arsenal

L’entraîneur de West Ham, David Moyes, a admis que l’arbitre Anthony Taylor avait eu raison de donner un penalty à Arsenal et que le tacle de Vladimir Coufal aurait dû être meilleur.

Les Hammers ont perdu 2-0 les Gunners à l’Emirates Stadium mercredi grâce à deux buts en seconde période. Cependant, cela aurait pu être au moins 3-0 si Alexandre Lacazette avait marqué à 12 mètres.

Le Français a remporté le tir au but dans un défi de l’international tchèque Coufal.

Le défenseur s’est glissé et alors qu’il est entré en contact avec le ballon, son suivi sur Lacazette a forcé Taylor à pointer vers l’endroit. Le VAR l’a vérifié et a décidé de ne pas intervenir.

Coufal a cependant reçu un deuxième carton jaune puis un rouge.

Moyes a déclaré à BT Sport l’incident : « » Je pense que nous venons de passer un week-end avec des tirs au but très doux et je pense qu’Anthony Taylor pourrait avoir raison.

« Nous récupérons le ballon et j’aimerais le revendiquer, mais je pense que Vladimir aurait dû avoir un meilleur contact avec le ballon. Il aurait dû soit mettre le pied dessus et éloigner le ballon, soit s’il veut le bloquer, il doit obtenir un contact plus complet sur le ballon.

« Je pense toujours que l’arbitre sur le terrain aurait pu assez facilement ne pas le donner à cause du contact.

« Je pense que le suivi était l’une des raisons pour cela, il aurait dû pousser le ballon ou le bloquer, je ne pense pas que ce soit un tacle si difficile à faire. »

En tout cas, les buts de Gabriel Martinelli et du remplaçant Emile Smith Rowe ont gagné la journée pour Arsenal.

« Eh bien, nous n’avons pas bien joué. Arsenal a bien joué ce soir », a ajouté Moyes. «Nous avons été dans le match pendant de longues périodes, nous les avions tenus à l’écart et avons travaillé dur pour le faire.

« Mais nous l’avons juste donné tard quand nous n’étions plus que 10 hommes et nous nous en sortions plutôt bien à ce moment-là. »

Moyes admet que West Ham est en difficulté

Le résultat a vu Arsenal dépasser West Ham dans les quatre premiers.

C’était aussi un signe du malaise actuel des Hammers. Depuis la victoire 3-2 contre Liverpool début novembre, ils n’ont remporté que deux des huit matchs.

Moyes a déclaré: «Je pense que nous sommes juste dans une période où nous souffrons de blessures et nous sommes un peu courts.

« Comme je le dis depuis quelques semaines, nous avons été un peu courts dans notre jeu vers l’avant le mois dernier, certainement depuis la dernière pause internationale. »

Sur les transferts potentiels de janvier pour renforcer ses rangs, cependant, il a ajouté: « Je ne sais pas où nous sommes, mais avant de commencer ce match ce soir, nous étions quatrièmes de la ligue, donc ces joueurs ont fait un excellent travail pour nous y amener. . «

West Ham retour à l’action samedi lors d’un match contre Norwich au stade de Londres.