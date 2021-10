Moyes nomme le meilleur joueur de la victoire de West Ham et révèle le plan de transfert de janvier

David Moyes a nommé le meilleur joueur de la victoire serrée de West Ham sur Everton et a suggéré quel sera son plan de transfert de janvier.

Les Hammers ont remporté quatre victoires en huit matches de championnat en battant l’équipe de Rafa Benitez 1-0 à Goodison Park. Ils ont commencé brillamment et auraient pu aller de l’avant à la 20e minute.

Pablo Fornals a rencontré un centre avec une volée de l’intérieur de la surface, seulement pour que Michael Keane bloque et le maintienne à 0-0.

Everton a grandi dans le match et a eu sa première grande chance huit minutes plus tard. Gris Demarai a dépassé Angelo Ogbonna sur la droite et a lancé un ballon invitant, qu’Alex Iwobi a complètement raté.

West Ham avait le ballon au fond des filets à la 35e minute mais a vu son but annulé. Tomas Soucek était hors-jeu avant de battre Jordan Pickford à bout portant.

Iwobi et Salomon Rondon ont eu de grosses chances pour Everton après la pause mais ce sont les Hammers qui ont frappé en premier. Ogbonna s’est levé pour rencontrer un coin de Jarrod Bowen et s’est dirigé devant Pickford.

Les Toffees n’ont pas réussi à égaliser et Moyes a récolté les trois points contre son ancienne équipe.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Moyes a déclaré: « J’étais ennuyé parce que je pensais que notre jeu méritait des buts ou des opportunités claires, mais crédit à Everton, ils ont bien défendu. C’était un match difficile comme j’ai toujours su qu’il le serait.

«Je veux que l’équipe se lance des défis et essaie de remporter des victoires partout où nous allons. Nous avons une bonne équipe et nous avons bien joué.

Sur les coups de pied arrêtés, l’Écossais a ajouté: « Craig Dawson a été excellent la saison dernière, [Kurt] Zouma est bon dans ce domaine et Ogbonna en a eu un aujourd’hui. Heureusement, Jarrod était sur l’argent avec son coin.

Le milieu de terrain de West Ham reçoit de grands éloges

Le skipper de Hammers, Declan Rice, a fait une belle démonstration dans le Merseyside. Il a aidé à briser les attaques d’Everton et à faire monter West Ham sur le terrain avec sa course constante.

Interrogé sur l’Anglais, Moyes a déclaré: « Il serait très difficile de dire à quel point il était bon. Il a été excellent pour moi – il était de la tête et des épaules au-dessus de tout le monde sur le terrain aujourd’hui. Il a essayé de créer des opportunités et a également fait le sale boulot quand il le fallait.

« Il y a eu une grande amélioration à Declan, donc évidemment c’est bon pour nous. »

Le manager a ensuite laissé entendre quel pourrait être son plan de transfert de janvier. « Je veux encore hausser la barre, donc si je peux amener un autre type de Kurt Zouma au club, cela nous permettrait de bien faire », a-t-il ajouté.

