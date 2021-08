Moyes “rappelle Upton Park” alors qu’Antonio remporte le record de West Ham

David Moyes avait l’impression d’être de retour à Upton Park alors que West Ham est passé en tête du classement de la Premier League avec une victoire 4-1 sur 10 Leicester lors d’une soirée spéciale pour Michail Antonio.

Les deux buts tardifs d’Antonio ont renvoyé l’attaquant dans le Marteaux’ livres des records. Sa première fois, il l’a vu dépasser Paolo Di Canio en tant que meilleur buteur de West Ham en Premier League, et il a célébré de manière hilarante en embrassant une découpe de carton grandeur nature de lui-même.

Quelques instants plus tard, il lui manquait un demi-siècle de buts dans l’élite alors que West Ham maintenait son bon début de saison.

Les Hammers ont mené grâce aux buts de Pablo Fornals et de Said Benrahma, de chaque côté d’un carton rouge pour Ayoze Perez de Leicester.

Youri Tielemans en a ramené un pour les 10 hommes, mais Antonio a volé la vedette avec ses exploits tardifs.

S’exprimant après le match, Moyes a déclaré à Sky Sports: “C’est une super soirée pour nous. L’équipe a très bien joué. L’expulsion change un peu la donne, nous avons fait beaucoup de bonnes choses.

«Cela m’a rappelé Upton Park ce soir. C’était super.

« Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Leicester est une bonne équipe, ils ont remporté le Community Shield et la FA Cup.

Le seul et unique @Michailantonio 😍 pic.twitter.com/Kojzsosq9M – West Ham United (@WestHam) 23 août 2021

Sur le bilan d’Antonio, il a ajouté : « Je suis vraiment content. J’ai été déçu de la façon dont il a joué en première mi-temps, mais il a fait assez pour faire taire le manager après ce que je lui ai dit à la mi-temps.

Quant aux objectifs de West Ham pour cette saison, Moyes a déclaré : « La première chose est de s’assurer que nous continuons à jouer comme ça. Je pense que nous devons passer à la vitesse supérieure. J’ai mis les joueurs au défi de trouver ces deux points supplémentaires qui auraient pu être suffisants pour nous amener en Ligue des champions.

« Je pourrais en demander beaucoup trop, mais qu’est-ce que je vais faire d’autre ? Rester ici et dire que nous voulons éviter la relégation ?

“Peut-être que je vais demander aux joueurs s’ils peuvent rester en tête maintenant.”

Antonio bourdonne alors qu’un nouveau record est établi

Quant à Antonio, la star des Hammers bourdonnait après le match, déclarant à Sky Sports: “Cela semble magnifique d’être appelé le meilleur buteur de West Ham en Premier League. J’ai l’impression que la première mi-temps a affecté ma façon de jouer, mais le chef m’a frappé à la mi-temps et j’ai joué normalement et j’ai réussi à marquer mes buts.

«Ça aurait été tellement bien de le casser avec un but de l’extérieur de la surface. Je l’ai cassé devant les fans – incroyable. »

À propos de la célébration : « Nous parlions plus tôt dans la semaine, j’ai dit ‘vous savez ce qui sera le meilleur – Save The Last Dance’. Peut-être que quelqu’un pourrait venir me chercher comme bébé, mais j’ai pris un carton découpé et je l’ai ramassé. Mon bon ami Darren Randolph s’en occupait.

«Je ne suis jamais content d’avoir un seul but. Je ne veux pas que quelqu’un m’attrape au moment où je pars d’ici, je veux être là-haut dans le folklore pour toujours.

