Moyes regrette les erreurs « auto-infligées » de West Ham après la revendication d’une « meilleure équipe »

David Moyes pensait que West Ham était la meilleure équipe dans la seconde moitié de leur défaite en Coupe Carabao contre Tottenham, mais était lui-même responsable des erreurs avant cela.

West Ham s’est qualifié pour les quarts de finale dans l’espoir de faire un pas de plus vers un trophée. Moyes a expliqué dans l’accumulation comment il visait un tel accomplissement. Cependant, ces rêves devront attendre pour devenir réalité après avoir été assommés.

Les Hammers sont passés derrière un but de Steven Bergwijn avant que Jarrod Bowen n’égalise. Cependant, les Spurs ont repris l’avantage assez tôt via Lucas Moura et il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière.

Les hommes de Moyes avaient plus de tirs et de possession, mais manquaient dans le département qui comptait vraiment. Malgré leur pression, ils n’ont pas pu égaliser une deuxième fois.

Ils peuvent désormais se concentrer à nouveau sur une autre poussée pour la qualification européenne via la Premier League. Mais il y a des points positifs sur lesquels ils doivent réfléchir en attendant.

Moyes était satisfait de l’attitude qu’ils ont montrée, mais a admis que les buts qu’ils avaient concédés étaient de leur propre initiative.

Moyes a déclaré à Sky Sports : « Les joueurs ont fait preuve d’un grand caractère et d’une grande détermination. Nous avions un effectif un peu réduit mais c’était un gros effort.

Moyes réfléchit à la perte «auto-infligée»

«Ce sont quelques mauvais morceaux de défense qui leur ont donné l’occasion de marquer. C’est une bonne équipe, mais c’était auto-infligé.

« Nous avons continué. Les joueurs étaient là jusqu’à la mort en essayant de revenir dans le match.

« Nous étions la meilleure équipe en deuxième mi-temps. C’était un match difficile. Nous nous sommes juste laissés tomber sur quelques incidents en première mi-temps.

West Ham est le prochain en action le lendemain de Noël, lorsqu’il accueille Southampton en Premier League.

