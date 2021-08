Moyes sécurise la cible de “premier choix” alors que West Ham officialise la signature

West Ham a finalisé la signature de Kurt Zouma de Chelsea, le liant à un contrat de quatre ans.

Zouma est devenu l’une des principales cibles de West Ham au cours des dernières semaines de la fenêtre de transfert et ils ont maintenant leur homme. Cela a été une poursuite remplie de hauts et de bas mais le résultat a été positif. Le défenseur est désormais officiellement un joueur de West Ham United.

Il a traversé Londres pour un montant non divulgué après avoir été avec Chelsea depuis 2014. Pendant cette période, et entre les périodes de prêt avec Saint-Etienne, Stoke City et Everton, Zouma a amassé 151 apparitions et 10 buts.

Zouma faisait partie de deux équipes gagnantes de Premier League avec Chelsea et a contribué à leur triomphe en Ligue des champions cet été. Mais maintenant, un nouveau défi vous attend.

Le joueur de 26 ans a mis la plume sur un contrat de quatre ans avec West Ham, achevant ainsi son transfert vers une équipe cherchant à s’appuyer sur une année prometteuse sous David Moyes.

Zouma aura toujours le football européen sur la table après que West Ham ait atteint la phase de groupes de la Ligue Europa. Il espère faire impression sur tous les fronts.

Le Français a déclaré au site Internet du club : « Je suis très heureux et très fier.

« Ma conversation avec le manager est allée très vite. J’avais juste l’impression qu’il voulait vraiment que je vienne rejoindre l’équipe, surtout une bonne équipe qui a très, très bien commencé la saison.

“Avec la grande saison de West Ham l’année dernière, cela a donné à l’équipe beaucoup de confiance pour s’améliorer cette année – et je veux aider l’équipe à le faire.”

Salut, @KurtZouma ! pic.twitter.com/3QNunhIGnz – West Ham United (@WestHam) 28 août 2021

Cela a été une fenêtre de transfert à combustion lente pour West Ham dans l’ensemble. En plus de faire du prêt de Craig Dawson de Watford un accord permanent, leur seul nouvel arrivant précédent pour la première équipe était le gardien de but Alphonse Areola.

Zouma va aider à reconstituer une arrière-garde devant lui qui a été privée de Fabian Balbuena il y a quelques mois. Moyes a maintenant une autre option en plus de Dawson, Angelo Ogbonna et Issa Diop.

Moyes atteint sa cible numéro un

Le manager a ajouté : « Je suis ravi d’accueillir Kurt à West Ham United. C’est un joueur que nous suivons depuis un certain temps et nous avons pris grand soin et diligence pour que le transfert se produise. Il a toujours été notre premier choix et je suis très heureux qu’il soit maintenant notre joueur.

« Kurt rejoindra une équipe pleine de joueurs affamés et ambitieux. Il fournira de la concurrence à notre équipe. C’est un joueur fort et puissant avec une grande expérience en Premier League alors qu’il est également à un bon âge pour un défenseur central.

“Kurt a connu un grand succès à Chelsea et je peux voir qu’il est déterminé à continuer à réussir ici au stade de Londres. Moi-même, l’équipe d’entraîneurs et les joueurs sont tous impatients de travailler avec lui et nous lui souhaitons le meilleur dans sa carrière avec nous.

Cette décision pourrait ouvrir la voie à Chelsea pour signer son propre objectif défensif, Jules Kounde de Séville.

