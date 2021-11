Moyes tient à l’international allemand après le coup cruel de West Ham

West Ham suit le défenseur central allemand Niklas Stark du Hertha Berlin, car les blessures pourraient commencer à gâcher les progrès des Hammers.

West Ham ont commencé la saison de façon formidable. Les Hammers occupent la troisième place, au-dessus de Liverpool, et sur les mêmes points que les champions en titre Manchester City.

L’équipe a été fantastique dans l’ensemble, et quelques joueurs se sont démarqués au milieu de la formidable course.

L’un de ces joueurs est Angelo Ogbonna, qui a disputé chaque match de Premier League cette saison. Cependant, il a été contraint à l’arrêt en raison d’une blessure lors de la victoire 3-2 contre Liverpool début novembre.

Les pires craintes des Hammers ont été confirmées récemment, alors qu’Ogbonna a subi une blessure au ligament croisé antérieur. De plus, une blessure de cette ampleur pourrait bien empêcher le défenseur central d’entrer jusqu’à la fin de la saison.

En tant que tel, Moyes David a suivi un défenseur central de remplacement. Une nouvelle recrue à ce poste serait la clé pour poursuivre la belle course de son équipe.

Selon un rapport de Sport (via West Ham Zone), Niklas Stark est un joueur auquel Moyes tient. En effet, le défenseur central est un international allemand à deux sélections et a joué régulièrement pour le Hertha Berlin au cours des six dernières années.

L’Allemand pourrait bien être intrigué par la perspective du football européen. En effet, West Ham a atteint les 32 derniers de la Ligue Europa, garantissant que le football européen sera proposé dans la nouvelle année.

Stark est dans la dernière année de son contrat et, en tant que tel, Berlin voudra peut-être vendre pour garantir des honoraires à la star.

L’arrière central, qui est également compétent en tant que milieu de terrain défensif, est évalué à 9 millions de livres sterling par Transfermarkt. En effet, un accord peut s’avérer simple à conclure par West Ham.

Le prix des Hammers Stars remis en question

Declan Rice a été l’un des artistes les plus remarquables de toute la Premier League cette saison. Le manager David Moyes a déjà parlé du prix de Rice, valorisant la star à plus de 100 millions de livres sterling.

Ce prix élevé a été remis en question par Nigel Winterburn, qui ne peut pas voir d’où viennent les frais.

« Declan Rice n’est pas au même prix que Harry Kane, qui, selon les rumeurs, coûterait 150 millions de livres sterling », a-t-il déclaré.

«C’est un joueur formidable, mais il ne vaut que ce que quelqu’un est prêt à payer. Comment pouvez-vous chiffrer cela? Parce que si West Ham veut 120 millions de livres sterling mais qu’un club n’est pas disposé à payer cela, alors il restera à West Ham au moins jusqu’à ce qu’il laisse son contrat expirer.

En effet, West Ham accorde une grande importance à Rice en raison du type de joueur qu’il est. De plus, ils ne voudront pas se séparer de lui pour une somme modique, d’où l’étiquette qu’ils ont placée sur lui.

