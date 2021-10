Mozaic, la branche d’investissement technologique de New World Group, réalise un investissement stratégique dans MRHB DeFi

Mozaic se concentre sur l’investissement dans des entreprises technologiques innovantes qui cherchent à réinventer leurs écosystèmes industriels, sur des marchés émergents, en croissance et matures.

Londres, Royaume-Uni – 14 octobre 2021 – La plate-forme DeFi axée sur la communauté MRHB DeFi a reçu un investissement stratégique de la plate-forme d’investissement londonienne Mozaic pour soutenir sa vision transformatrice consistant à apporter la valeur du cryptovers aux communautés économiquement exclues du monde entier. Mozaic fait partie de New World Group, une société d’investissement mondiale diversifiée avec plus de 2,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Le Royaume-Uni offre une opportunité clé pour favoriser une crypto-monnaie financièrement inclusive et cet investissement vise à étendre la portée de MRHB DeFi au-delà de sa base centrale en Asie et au Moyen-Orient pour soutenir l’engagement de nouveaux utilisateurs et communautés britanniques à la recherche d’une solution et/ou d’une foi plus éthiques. approche basée sur la participation au marché des crypto-monnaies.

« Avec une capitalisation boursière actuelle de 2 000 milliards de dollars et en croissance, l’espace des actifs cryptographiques représente une opportunité de croissance passionnante pour nous et l’accent mis par MRHB DeFi sur la finance éthique et inclusive résonne fortement avec la thèse d’investissement de Mozaic », déclare Sonny Gupta, associé chez New World Group . « La force et l’engagement de l’équipe du MRHB en ont fait des partenaires naturels pour notre premier investissement dans le secteur financier décentralisé », ajoute-t-il. « L’accent mis par Mozaic sur l’investissement dans des entreprises technologiques robustes et évolutives avec un état d’esprit de création de valeur à long terme en a fait des partenaires naturels pour nous alors que nous construisons la première plate-forme DeFi éthique au monde », a déclaré Naquib Mohammed, PDG de MRHB DeFi. « Le Royaume-Uni représente une communauté d’investisseurs stratégiques clé pour MRHB DeFi, et avec laquelle nous espérons mieux nous engager avec des partenaires institutionnels de haute qualité », note-t-il également.

MRHB DeFi a été fondée avec la vision d’offrir un meilleur accès aux communautés exclues et prudentes aux opportunités et aux profits croissants du cryptoverse, et se concentre particulièrement sur la fourniture de services DeFi basés sur la foi qui adhèrent aux principes éthiques de l’investissement et de l’investissement. en Islam. Finance, dont beaucoup s’alignent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces pratiques commerciales incluent celles qui évitent les intérêts, l’usure, l’exploitation sociale et d’autres actes jugés contraires à l’éthique, ainsi que la durabilité, le financement adossé à des actifs / les services publics, la transparence et le partage équitable des risques / récompenses.

Avec la taille de l’industrie de la finance islamique à environ 3 000 milliards de dollars d’actifs, le fait de transporter même une petite partie des liquidités sensibles à la charia dans DeFi représentera un énorme coup de pouce à la valeur totale du secteur DeFi dans le monde.

L’investissement de Mozaic suit les investissements de Contango Digital Assets, NewTribe Capital, Sheesha Finance, Acreditus Partners et d’autres investisseurs institutionnels.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plate-forme financière décentralisée conçue pour apporter l’éthique à l’espace DeFi avec une approche qui soutient l’inclusion des communautés religieuses et d’autres communautés exclues, en plus des natifs crypto existants afin que chacun puisse bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi pour aider. construire un véritable système de valeur économique et financière de pair à pair.

Sur la base des principes de la blockchain tels que la confiance, la transparence et la sécurité, MRHB DeFi a encapsulé les principes universellement applicables de la finance islamique dans ces principes de blockchain pour proposer un ensemble d’offres également conformes aux exigences ESG.

Le projet est soutenu par une équipe diversifiée et solide avec des antécédents couvrant la crypto, la technologie, les investissements conformes à la foi, la finance et les vétérans chevronnés de l’industrie institutionnelle. L’offre publique de vente aura lieu en décembre. Enregistrez votre intérêt et apprenez-en plus sur le concept, le papier léger et blanc de la charia de MRHB DeFi ici.

À propos de New World Group et de Mozaic

New World Group est une société d’investissement mondiale diversifiée avec des bureaux à Londres et à Kuala Lumpur. La société construit, acquiert, investit et fait évoluer des entreprises en mettant l’accent sur la croissance à long terme. New World Group ajoute de la valeur à ses partenaires et sociétés de portefeuille à travers la création et l’exécution pour la réalisation de valeur.

New World Group et ses entreprises, y compris Mozaic, adoptent une perspective mondiale dans tous les secteurs dans lesquels ils agissent en tant qu’investisseurs, opérateurs et créateurs d’entreprises avec des bureaux et des partenaires sur les marchés à forte croissance les plus passionnants du monde. La société a réalisé plus de 15 investissements à ce jour et gère plus de 2,5 milliards de dollars dans 25 pays.

Pour en savoir plus sur New World Group, visitez leur site officiel.

