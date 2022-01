Mozilla Firefox n’accepte plus les dons de crypto-monnaie suite au récent contrecoup de la communauté

Mozilla a décidé de ne pas HODLer de Dogecoin

À l’aube de la nouvelle année, Mozilla s’est déchaîné lorsqu’il a rappelé aux gens avec un tweet enjoué qu’il acceptait les dons de crypto-monnaie, le fondateur de Mozilla Jamie Zawinski et de nombreux autres critiquant brutalement le tweet « mêlé au dogecoin » et » HODLing un peu de langage Bitcoin. À ce titre, la société a décidé de revoir sa pratique et suspend pour le moment les dons de crypto-monnaie (via The Verge).

Dans une série de tweets, Mozilla a déclaré qu’il pensait toujours que « la technologie Web décentralisée continue d’être un domaine important à explorer, mais beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons commencé à accepter les dons cryptographiques ». La discussion qui a suivi le tweet de la semaine dernière « a conduit à une discussion importante sur l’impact environnemental de la crypto-monnaie », la société déclarant qu’elle écoute et prend des mesures.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Dans l’état actuel des choses, la société a commencé à accepter les dons de crypto-monnaies dès 2014, lorsque la cryptographie était encore nouvelle et excitante et qu’il n’était pas clair quel impact important elle pouvait avoir sur l’environnement (du moins en examinant les soi-disant monnaies de preuve de travail comme Bitcoin). Le paysage cryptographique d’aujourd’hui étant très différent, il est judicieux de réévaluer la manière dont l’entreprise souhaite utiliser la technologie.

Notamment, la société n’a jamais conservé aucune des crypto-monnaies données elle-même. Son processeur de paiement convertit automatiquement les pièces données en leur équivalent actuel en dollars américains, donnant à l’entreprise un accès instantané aux fonds sans fluctuations.

Le fondateur de Mozilla, Zawinski, qui a quitté l’entreprise dès 1999, est heureux de voir le changement. Dans un article sur son blog personnel, il écrit que « Les crypto-monnaies ne sont pas seulement une catastrophe écologique apocalyptique et un système pyramidal plus fou, mais sont également incroyablement toxiques pour le Web ouvert, un autre idéal que Mozilla avait l’habitude de soutenir. J’espère donc qu’après avoir « conduit leur examen », la conclusion à laquelle ils parviennent est évidente : « Enterrez-le dans le désert ». Portez des gants », citant une bande dessinée XKCD pertinente.

Comment utiliser le mode Ne pas déranger sur Android

Il y a plus que vous ne le pensez

Lire la suite

A propos de l’auteur

Manuel Vonau (1566 articles publiés)



Manuel est un passionné de technologie et un fan d’Android basé à Berlin. Lorsqu’il n’écrit pas d’articles pour Android Police, il est probablement vidéaste.

Plus de Manuel Vonau