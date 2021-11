Mozilla met fin à la prise en charge du gestionnaire de mots de passe Firefox Lockwise

Mozilla, la société à l’origine du célèbre navigateur Web Firefox, a récemment annoncé qu’elle mettrait fin à la prise en charge de son gestionnaire de mots de passe Firefox Lockwise le mois prochain. Bien que l’application continue de fonctionner, elle ne sera plus disponible au téléchargement et ne recevra aucune nouvelle mise à jour.

Firefox Lockwise a été annoncé en 2018 dans le cadre du programme expérimental de Mozila pour essayer de nouvelles fonctionnalités avant de décider si elles seront intégrées ou non au navigateur Web de l’entreprise. Comme les autres gestionnaires de mots de passe, Firefox Lockwise permet aux utilisateurs de vérifier toutes leurs informations d’identification stockées dans le navigateur Web Firefox.

Comme l’a noté The Verge, l’application a été publiée pour iOS, Android et le bureau, mais maintenant la plupart de ses fonctionnalités ont été intégrées dans le navigateur Web de Mozilla. En conséquence, la société a annoncé que Firefox Lockwise ne sera plus pris en charge à partir du 13 décembre 2021.

Mozilla mettra fin à la prise en charge de l’application Firefox Lockwise sur Android et iOS, à compter du 13 décembre 2021. Vous ne pourrez plus installer ou réinstaller Firefox Lockwise depuis l’App Store ou le Google Play Store. La version iOS 1.8.1 et la version Android 4.0.3 seront les dernières versions de Firefox Lockwise. L’application peut continuer à fonctionner sur votre appareil, mais elle ne recevra plus de support ni de mises à jour de sécurité.

Les utilisateurs pourront toujours voir leurs données de connexion enregistrées dans l’application, mais la société recommande de migrer les données Lockwise vers le gestionnaire de mots de passe du navigateur Web Firefox. Après le 13 décembre, l’application sera supprimée de l’App Store et aucune mise à jour ne sera publiée pour elle, pas même les mises à jour de sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, l’application Firefox pour iOS et Android a été mise à jour avec une nouvelle page d’accueil qui suggère du contenu à l’utilisateur. Vous pouvez obtenir gratuitement le navigateur Web Firefox sur l’App Store.

