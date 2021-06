Mozilla redessine le navigateur Firefox, introduit des onglets flottants plus grands et un menu Paramètres plus propre

Il a déclaré que plus de 50 % des utilisateurs ont en moyenne quatre onglets ou plus ouverts à la fois.

Firefox de Mozilla : Mozilla a mis à jour son Firefox, et avec la mise à jour est venu un nouveau look pour le navigateur. Parmi les premiers changements notables dans le navigateur figurent les onglets. L’apparence des onglets a été complètement repensée. Les onglets sont maintenant beaucoup plus grands qu’ils ne l’étaient auparavant, plus visibles à l’écran. En dehors de cela, l’onglet sur lequel l’utilisateur travaille flottera désormais au-dessus de la barre d’outils au-dessus du navigateur. Cela contraste complètement avec les concurrents Google Chrome et Safari d’Apple, dans lesquels l’onglet ouvert est plutôt attaché à la barre d’outils.

Dans un communiqué, Mozilla a déclaré que les onglets les plus grands étaient destinés à transmettre des informations plus pertinentes concernant l’onglet, comme le nom de la vidéo en cours de lecture ou l’onglet où, par exemple, Zoom est ouvert. Il a déclaré que plus de 50 % des utilisateurs ont en moyenne quatre onglets ou plus ouverts à la fois. “Nous avons repensé ces onglets pour qu’ils flottent parfaitement, et nous avons ajouté des indicateurs visuels, comme le blocage des vidéos en lecture automatique jusqu’à ce que vous soyez prêt à visiter cet onglet”, a déclaré la société.

Il a également donné la raison pour laquelle l’onglet a été maintenu flottant et détaché, en disant que le détachement de l’onglet de la barre d’outils visait à encourager les utilisateurs à réorganiser, déplacer ou retirer des onglets dans de nouvelles fenêtres, afin que cela se passe bien avec le flux de travail de l’utilisateur .

C’est quelque chose de similaire à ce que Chrome propose déjà, permettant aux utilisateurs de déplacer des onglets vers une nouvelle fenêtre, de réorganiser leur commande ou même de les envoyer vers une autre fenêtre ouverte sans avoir à les retirer. Il est clair que Firefox essaie de faire face aux changements que Chrome avait déjà introduits il y a un certain temps et vient d’apporter la fonctionnalité dans un design différent.

Il a également rendu son menu de paramètres sans encombrement et plus organisé, dessinant à nouveau une page du livre de Chrome. Cependant, ce n’est pas tout à fait déplacé, car la mise à jour de Firefox vise à être plus esthétique, même les invites concernant les autorisations dans, disons, Google Meet ont été repensées pour être plus agréables et professionnelles. Il a également repensé sa barre d’outils et l’a rendue moins encombrée, en ne conservant que les icônes essentielles telles que retour, avant, actualisation, barre d’adresse, signet, mode de lecture et paramètres sur la barre d’outils. Il a même mis à jour l’apparence et l’expérience de son application sur les appareils iOS.

Les changements sont intervenus peu de temps après que Microsoft a annoncé qu’il mettait fin à sa prise en charge d’Internet Explorer. Avec Internet Explorer (qui était le navigateur le moins préféré des utilisateurs pendant un certain temps) et le navigateur UC interdit par le gouvernement indien en raison de liens chinois, un nouveau navigateur devrait prendre la place du navigateur le moins pertinent/favori et de la concurrence. est devenu plus dur.

Alors que la fin d’Internet Explorer était longue à venir, il se pourrait que Firefox se soit rendu compte de la nécessité de mettre à niveau ses fonctionnalités pour rester pertinent auprès des utilisateurs qui recherchent des navigateurs leur permettant de garder les choses bien organisées et arrangées, surtout s’il bénéficie toujours d’un environnement favorable. position parmi les utilisateurs. Avec des concurrents comme Chrome et Safari, en particulier le premier, qui continuent d’apporter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience, il est logique que Firefox soit mis à niveau afin qu’il reste pertinent et n’ait pas à subir le même sort que Microsoft. navigateur a fait.

