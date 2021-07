Mozilla VPN dévoile une amélioration majeure de la sécurité

in

Les utilisateurs de Mozilla VPN pourront désormais choisir les applications qu’ils souhaitent utiliser avec le service VPN de l’entreprise, car Mozilla a lancé une nouvelle fonctionnalité de tunneling fractionné.

Depuis son lancement l’année dernière, le fabricant de Firefox a ajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à son VPN tout en le rendant disponible sur plus de plateformes et dans encore plus de pays.

À la suite des commentaires des utilisateurs, Mozilla a ajouté un tunnelage fractionné à son VPN et cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de diviser leur trafic Internet en choisissant quelles applications se connecteront via un tunnel VPN crypté et lesquelles se connecteront à un réseau ouvert.

Le tunneling fractionné est disponible pour Mozilla VPN sur iOS et Android et une fois activé, les utilisateurs pourront prioriser la façon dont chacune de leurs applications se connecte à Internet lorsque leur VPN est activé. Cette fonctionnalité peut être très utile car les utilisateurs peuvent sécuriser les applications qui gèrent les téléchargements, le partage de fichiers et la navigation avec un VPN tout en pouvant utiliser des applications telles que Netflix qui bloquent souvent les connexions VPN.

Portail captif

En plus du split tunneling, Mozilla a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de son service VPN de se connecter en toute sécurité au Wi-Fi public.

Avec un VPN activé, les utilisateurs peuvent être empêchés de voir la page de destination d’un café ou d’un réseau Wi-Fi public, également connu sous le nom de portail captif avec lequel ils doivent interagir pour se connecter.

Pour cette raison, Mozilla VPN affichera désormais une notification pour informer les utilisateurs qu’ils devront désactiver leur VPN avant de se connecter. Une fois connectés, ils recevront une notification distincte les informant qu’ils peuvent désormais se connecter à l’aide du service VPN de l’entreprise.

Enfin, Mozilla a annoncé qu’il continuerait d’honorer les frais d’abonnement de 4,99 $ pour les utilisateurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de Singapour, de Malaisie et de Nouvelle-Zélande qui ont souscrit à son service VPN lors de son lancement l’année dernière. Cependant, les nouveaux clients de ces pays qui s’inscrivent maintenant peuvent toujours bénéficier du même tarif mensuel bas en optant pour un abonnement Mozilla VPN de 12 mois.