MPBSE MP Board 12e résultat 2021: Comment vérifier le 12e résultat de la classe MP Board 2021 en direct sur mpresults.nic.in, pourcentage de réussite, liste des meilleurs

Cette année, environ 8 étudiants de lakh s’étaient inscrits pour se présenter à l’examen de classe 12 sous le conseil du MPBSE.

Vérifiez MP Board Class 12e résultat 2021 en direct sur mpresults.nic.in : Les résultats de la classe 12 du MP Board devraient être annoncés par le Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) le jeudi 29 juillet à midi. Les candidats en attente de leurs résultats MPBSE Classe 12 pourraient vérifier leurs résultats sur les sites officiels MPBSE – mpbse.nic.in, mpresults.nic.in et mpbse.mponline.gov.in. Plus tôt, le 14 juillet, le MPBSE avait annoncé les résultats du MP Board Class 10.

Cette année, environ 8 étudiants lakh s’étaient inscrits pour se présenter à l’examen de classe 12 sous le conseil du MPBSE, et ces examens devaient avoir lieu en avril. Cependant, la grave deuxième vague de coronavirus a frappé le pays, à la suite de laquelle le MP Board a annulé les examens, à l’instar du CBSE et de l’ICSE et d’autres conseils d’État à travers le pays.

En conséquence, afin de préparer les résultats des élèves inscrits, le conseil utiliserait une formule 30:30:40 – ce qui signifie que le résultat de la classe 12 serait basé sur les résultats de la classe 10, de la classe 11 et des notes obtenues par les élèves en test unitaire ou à mi-parcours ou en pré-pension en classe 12, et cela se ferait de manière pondérée. Les résultats de la classe 10 et de la classe 11 auraient chacun un poids de 30 %, tandis qu’un poids de 40 % serait attribué aux résultats de la classe 12. En dehors de cela, les élèves qui ne sont pas satisfaits de la formule d’évaluation ou du processus d’évaluation auraient la possibilité de passer des examens spéciaux qui se tiendront dans l’État en septembre.

Notamment, dans les résultats de la classe 10 annoncés par le conseil d’administration plus tôt ce mois-ci, un total de 3 56 582 élèves ont reçu la première division, marquant une augmentation absolue de plus de 14 000 élèves par rapport à l’année dernière.

