MPD 2041 : Suggestions pour inclure des cliniques de mohalla et davantage de maternités dans le vieux Delhi

Les autorités travaillant sur le plan directeur de Delhi 2041 ont reçu diverses suggestions du public pour renforcer les services de santé dans la ville, notamment l’intégration du modèle de clinique mohalla dans le document de vision et l’augmentation du nombre de maternités dans la ville fortifiée, selon des sources officielles.

Les gens ont également suggéré que les services liés à l’assainissement, à l’approvisionnement en eau et à la gestion des déchets solides dans les zones de la vieille ville nécessitent « une mise à niveau urgente et une meilleure gestion » en raison de sa forte densité de population.

Le projet de MPD 2041, préparé par la Delhi Development Authority, a été mis à disposition début juin sur le site Web de la DDA et les suggestions et objections du public ont été invitées, la date limite pour l’envoyer était le 23 août.

Une commission d’enquête, dirigée par le vice-président du DDA, a entendu et examiné les objections et les suggestions du public sur le projet depuis le 18 octobre, date à laquelle le premier tour d’audiences avait commencé en ligne. DDA a mené plusieurs séries d’audiences jusqu’à ce jour.

De la création d’une « ville 24 heures sur 24 » avec une économie nocturne, de vastes infrastructures de transport, des logements abordables pour tous et un environnement sain à la vérification des colonies non autorisées et de la pollution – cela fait partie des principes directeurs que la DDA a énoncés pour le MPD 2041.

Le document de vision couvre en grande partie les politiques d’environnement, d’économie, de mobilité, de patrimoine, de culture et d’espaces publics, entre autres.

Lors des 10e et 11e réunions de la Commission d’enquête et d’audience, les questions liées aux zones patrimoniales et à la ville fortifiée, la mise à niveau des infrastructures physiques et médicales, l’autorisation des activités autorisées, l’augmentation de la hauteur des bâtiments, la conservation des structures patrimoniales, l’assouplissement des normes de stationnement, l’empiètement des terres du gouvernement, ont été discutés.

Parmi les différentes suggestions proposées par le public, figuraient « l’inclusion de cliniques de mohalla dans le cadre des dispositions du plan directeur de Delhi 2041, avec des espaces dûment alloués, de sorte que le nombre de cliniques de mohalla augmente dans toute la ville », selon des sources.

Une clinique mohalla est un établissement de quartier pour fournir des soins de santé primaires gratuits aux résidents. Le modèle de soins de santé est une initiative phare du gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal pour stimuler le système de santé primaire ici, et au fil des ans, il a suscité les éloges de diverses personnalités publiques et institutions bien connues.

Le nombre total de cliniques mohalla dans la ville s’élève actuellement à plus de 500, selon un haut responsable du département de la santé.

Une clinique mohalla typique a un médecin et une sage-femme/infirmière. Il fournit gratuitement une gamme de services de diagnostic et de médicaments essentiels aux patients.

Pour les zones densément peuplées comme la ville fortifiée, des suggestions ont été faites pour avoir une maternité super-spécialisée pour deux lakh de population et pour augmenter le nombre de maternités dans la vieille ville densément peuplée, ont indiqué des sources.

Les autorités travaillant sur le plan directeur de Delhi 2041 ont également reçu diverses suggestions du public sur la préservation du patrimoine bâti, qui comprend la mise en place d’une cellule dédiée à la promotion de la conservation du patrimoine architectural dans la ville fortifiée.

Shahjehanabad ou Old Delhi ou ville fortifiée, a été construit par les Moghols, au 17ème siècle en tant que capitale impériale, et est doté de vieux bâtiments, maisons, boutiques, havelis et sites religieux centenaires, y compris l’emblématique Jama Masjid, et d’autres riche patrimoine culturel.

La zone est densément peuplée et rétrécit les ruelles et les ravins, ce qui représente souvent un défi pour les autorités dans la fourniture de soins de santé et pour les personnes qui y ont accès, en particulier pendant les périodes d’urgence, comme emmener les femmes enceintes et les personnes accidentées à l’hôpital.

D’autres suggestions concernant la ville fortifiée comprenaient la création de plus « d’espaces ouverts et de terrains de jeux pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les femmes pour les loisirs de leur quartier ». Le plan de réaménagement devrait tenir compte des mêmes besoins, ont déclaré les gens aux autorités.

Arrêtés de construction de la ville fortifiée à formuler compte tenu de son emplacement est de nature sensible et de sa densité différente du reste de la ville. Les nouvelles techniques de construction, les codes du bâtiment résistants aux séismes et les exigences de récupération des eaux de pluie doivent également être stipulés, conformément aux suggestions données.

Le DDA avait déclaré à la mi-octobre avoir reçu 33 000 objections et suggestions dans le délai stipulé de 75 jours.

Toutes les organisations, parties prenantes et personnes qui ont soumis des objections ou des suggestions auront amplement la possibilité d’être entendues, avait déclaré précédemment le DDA.

Le processus de préparation du Master Plan de Delhi 2041 a été lancé en 2017, et il est resté sur la bonne voie malgré le verrouillage et d’autres restrictions en raison de la pandémie de COVID-19.

Le premier plan directeur de Delhi a été promulgué en 1962 en vertu de la loi sur le développement de Delhi de 1957, suivi des plans directeurs de 2001 et 2021, dont chacun est une modification importante du document de plan précédent respectif.

« Ces plans ont été préparés pour des périodes de perspective de 20 ans et ont fourni un cadre holistique pour le développement planifié de Delhi.

Le MPD 2041 est un cadre « stratégique » et « habilitant » pour guider la croissance future de la ville, basé sur les enseignements tirés de la mise en œuvre des plans précédents », indique le projet.

