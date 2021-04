MPL lance la campagne ‘Hai Akal Khelo MPL’ pour IPL 2021

La campagne a été conceptualisée par The Womb.

Profitant de la fièvre IPL, la Mobile Premier League (MPL) a lancé sa campagne «Hai Akal Khelo MPL» sur les plateformes de télévision et de médias numériques à travers le pays. Il s’agit de la campagne IPL dédiée de MPL, alors que le tournoi phare T20 a commencé la semaine dernière. Tous les films de la campagne présentent un cerveau humain comme protagoniste, avec l’idée centrale que toute personne ayant un cerveau ou un “ Akal ” (intellect) peut créer une équipe fantastique sur MPL avec sa connaissance du cricket pendant le tournoi T20 en cours. La campagne a été conceptualisée par The Womb. Ils ont été animés par Early Man Films et dirigés par Abhinav Pratiman.

«Cette IPL, nous avons décidé de revenir aux bases du cricket fantastique, qui consiste à former la meilleure équipe possible en utilisant votre connaissance du jeu et vos capacités de réflexion. En donnant au cerveau humain sa propre manifestation en tant que protagoniste et en utilisant des dictons hindis très connus auxquels nous pouvons tous nous rapporter », a déclaré Abhishek Madhavan, vice-président senior, croissance et marketing, MPL.

Il y a un total de sept films dans la campagne, dont trois sont déjà en direct et le reste sortira au fur et à mesure de la progression de l’IPL. Les trois premiers films sont basés sur les dictons séculaires de la langue hindi «Akal badi ya bhains», «Akal ke dushman» et «Dimaag ghaas charne gaya hai». MPL a fait appel à l’acteur vétéran Vijay Raaz pour les voix off des films.

«La passion et l’amour pour le cricket peuvent au mieux faire de quelqu’un un grand fan du jeu. Mais pour jouer au jeu dans la vraie vie ou sous forme de fantaisie, il faut des compétences. Compétence sous la forme de solides compétences analytiques et de capacités stratégiques pour créer les meilleures équipes match après match. Notre tentative était de faire vivre cela en créant le cerveau lui-même comme un appareil. La campagne utilise des idiomes populaires associés au cerveau pour générer un attrait populaire », Navin Talreja, partenaire fondateur de The Womb.

