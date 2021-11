MPME dans le secteur pharmaceutique : pourquoi la croissance des revenus du secteur au cours de l’exercice 22 pourrait baisser malgré l’opportunité d’un vaccin contre le Covid

Selon l’Indian Economic Survey 2021, le marché pharmaceutique national devrait croître de 3 fois cette décennie, passant de 42 milliards de dollars en 2021 à 65 milliards de dollars d’ici 2024 et encore à environ 120-130 milliards de dollars d’ici 2030. (Image: Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le secteur pharmaceutique indien (pharma), qui a les MPME comme principal moteur de croissance, commence à ralentir la croissance des revenus et la baisse de la rentabilité opérationnelle cet exercice (FY), selon les experts du marché. Croissance plus lente des exportations, prix plus élevés des matières premières connues sous le nom d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) ou de médicaments en vrac, les problèmes d’expédition, y compris la pénurie de conteneurs, la hausse des coûts des intrants pour les fabricants de boîtes en carton ondulé, etc., sont susceptibles de coûter aux entreprises pharmaceutiques cette croissance fiscale. L’impact prend de l’importance car le secteur a tiré parti des opportunités induites par Covid pour vendre des vaccins et des médicaments liés à Covid à d’autres pays.

« Les exportations ont diminué à mesure que la production diminuait. Il existe des restrictions sur les importations en provenance de Chine, dont dépend l’industrie pour la majorité des médicaments en vrac. Par conséquent, les revenus diminueront cette année même si le gouvernement a encouragé il y a quelques mois à se concentrer sur l’industrie nationale des médicaments en vrac. Ainsi, la mise en place de clusters pharmaceutiques dans divers domaines prendra un certain temps et, en attendant, la croissance sera affectée », a déclaré à Financial Express Online TV Narayana, président national de l’Association pharmaceutique indienne (IPA). L’IPA est un organisme national représentant plus de 10 lakh pharmaciens et scientifiques pharmaceutiques de l’industrie, du milieu universitaire, de la réglementation, des hôpitaux et de la pharmacie communautaire.

Un autre facteur clé susceptible de nuire au secteur pharmaceutique indien était la crise de l’électricité en Chine, car près de 70 % des besoins en API des entreprises pharmaceutiques indiennes étaient satisfaits par les importations en provenance de Chine. Cependant, alors que la crise du charbon, non seulement en Inde mais également en Chine, commence à s’atténuer, avec une augmentation progressive des approvisionnements en charbon dans les centrales électriques, ce défi s’atténue progressivement.

« L’année dernière a été phénoménale pour la pharma et la santé. Il y a eu beaucoup de croissance en raison de Covid même si certains segments comme les cliniques dentaires n’ont pas beaucoup augmenté. Une fois que la propre demande de l’Inde pour le vaccin aura diminué, les exportations devraient augmenter et combler l’écart car de nombreux pays ont besoin de vaccins Covid ainsi que de kits d’EPI. La croissance des revenus serait encore légèrement supérieure cette année par rapport à 2019 », a déclaré à Financial Express Online Suresh Khanna, directeur général du cabinet de conseil en réglementation pour le secteur pharmaceutique Dossier Solutions and Services.

La baisse de la croissance des revenus devrait passer de 12,5% au dernier exercice à 9% cet exercice en raison d’une croissance plus lente des exportations malgré un certain soutien des opportunités de vaccin Covid-19 et une reprise de la demande sur le marché national des formulations, a déclaré l’agence de notation Crisil dans un communiqué mardi. La formulation est essentiellement un processus consistant à combiner différentes substances chimiques avec le médicament actif pour produire le médicament final.

Les raisons invoquées pour expliquer la faiblesse des exportations ont été la forte concurrence entre les fabricants de génériques dans un contexte de pression croissante sur les prix sur le marché américain et de visibilité moindre des lancements de nouveaux produits en raison du retard de la fermeture des mesures réglementaires sur les usines de fabrication par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. .

En conséquence, la croissance des exportations devrait être de 5 à 6% cette fiscalité contre 23 à 25% sur la vente en retour de médicaments et de vaccins liés à Covid-19 sur les marchés réglementés et semi-réglementés, l’agence a ajouté citant son étude de 207 sociétés pharmaceutiques qui représentaient 55% des revenus annuels de Rs 3,2 lakh crore pour le secteur. En ce qui concerne la rentabilité d’exploitation, une baisse de 300 points de base à environ 20 pour cent cet exercice est attendue en raison de la hausse des prix des API importés de Chine, entre autres raisons.

Par exemple, le prix du paracétamol API est passé d’environ 500 Rs par kg à près de 1 000 Rs par kg au cours des dernières semaines. Selon les estimations de l’industrie, les médicaments tels que la guaiphénésine sont passés d’environ 550 Rs par kg à plus de 800 Rs par kg, tandis que la metformine est passée d’environ 250 Rs à plus de 380 Rs par kg et la spironolactone est passée à environ 31 000 Rs. De plus, les prix du PVC ont bondi d’environ 40 à 50 % par rapport à environ 85 Rs le kg l’année dernière.

«Le bénéfice d’exploitation sera touché parce que les médicaments sont contrôlés par le Drugs (Prices Control) Order (DPCO), qui réglemente les prix des médicaments, selon lequel même si le coût des matériaux augmente, l’industrie ne peut pas augmenter le coût du médicament. Si nous demandons maintenant l’augmentation du coût des médicaments, cela prendrait du temps au moins jusqu’à l’année prochaine pour être applicable, s’il est approuvé. Ainsi, les bénéfices vont certainement diminuer cette année. Il existe une formule de contrôle des prix sur la base de laquelle le DPCO fixe le prix des médicaments. L’ensemble du processus prend au moins un an », a ajouté Narayana.

De plus, la pression continue sur les prix aux États-Unis et le plafonnement des prix des produits relevant de l’ordonnance de contrôle des prix des médicaments sur le marché intérieur limiteront la capacité des acteurs à répercuter la hausse des prix des intrants, a déclaré Crisil. Il est important de noter que la rentabilité d’exploitation avait atteint un niveau record de 23% lors de l’exercice précédent grâce aux initiatives de contrôle des coûts et à la baisse des coûts de vente et de marketing en raison des restrictions de voyage induites par la pandémie.

« La rentabilité sera touchée car les coûts des matières premières ont augmenté de manière phénoménale, ainsi que le coût des matériaux d’emballage, les frais de transport, les coûts de marketing, etc. Nous ne pouvons pas augmenter les prix comme les autres industries. Les MPME seront les plus impactées. Cependant, il s’agit d’un impact temporaire et les choses devraient être normales à partir de la fin de l’année prochaine », a déclaré Amit Nanda, propriétaire de la chaîne de pharmacies locale Nanda Chemists, à Financial Express Online.

La situation pourrait également s’améliorer parce que la demande sur le marché pharmaceutique national connaît une reprise progressive. Selon Isha Chaudhary, directrice de Crisil Research, « Avec le retour à la normale des services de prestation de soins de santé, les revenus des formulations nationales, tirés par les thérapies aiguës, devraient augmenter de 14 à 16% cet exercice, contre 2% l’exercice précédent. » De plus, avec des capacités améliorées et un meilleur taux de vaccination, les vaccins contre le Covid offrent également un potentiel de croissance intérieure supplémentaire au cours de cet exercice, a déclaré Chaudhary.

Selon l’Indian Economic Survey 2021, le marché pharmaceutique national devrait croître de 3 fois cette décennie, passant de 42 milliards de dollars en 2021 à 65 milliards de dollars d’ici 2024 et encore à environ 120-130 milliards de dollars d’ici 2030. En outre, les exportations de produits pharmaceutiques se sont élevées à 24,44 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. , en hausse de plus de 18 % par rapport aux 20,58 milliards de dollars de l’exercice 20, selon le Pharmaceuticals Export Promotion Council of India. Selon l’IBEF, l’Inde est le 12e exportateur mondial de produits médicaux. Le secteur représente 6,6 pour cent des exportations totales de marchandises de l’Inde.

Avant de suspendre les exportations de vaccins Covid en avril pour répondre aux besoins nationaux, l’Inde avait exporté près de 66 millions de doses dans le cadre du programme Vaccine Maitri vers 95 pays, selon Niti Aayog tandis que plus de 100 millions de doses ont été envoyées aux pays voisins, dont le Népal, le Myanmar, le Bangladesh, et iranien. Le pays aurait repris le mois dernier les exportations de vaccins contre le Covid.

« L’Inde devient autosuffisante dans la production pharmaceutique. Avant Covid, les médicaments en vrac venaient de Chine, mais maintenant de nombreux médicaments en vrac sont fabriqués en Inde. Tous les médicaments essentiels sont des médicaments de contrôle des prix. Ils ont une consommation plus élevée et un volume plus élevé mais un prix inférieur et entraînent donc une baisse du chiffre d’affaires des entreprises tandis que les médicaments non essentiels ont des prix plus élevés et entraînent donc un chiffre d’affaires plus élevé des entreprises qui vendent ces médicaments. Cependant, une augmentation du chiffre d’affaires dépend de plusieurs facteurs, le prix est l’un des facteurs », a déclaré le professeur RN Gupta (retd), département de pharmacie, Birla Institute of Technology, a déclaré Ranchi à Financial Express Online.

