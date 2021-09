MPME Min Narayan Rane : Le travail fait pour les MPME est bien mais je ne suis pas satisfait, je n’aime pas les gens qui sont lents

Sur 18 centres, 10 apportent un soutien technologique aux industries à travers la conception et la fabrication d’outillages, de composants de précision, de moules, de matrices, etc.

Technologie pour les MPME : Le ministre des MPME, Narayan Rane, a appelé à augmenter le nombre de centres technologiques pour les MPME dans le pays et également à accélérer le temps nécessaire à leur construction actuellement. Inaugurant le centre technologique de Rohtak, Haryana récemment du bureau de la Khadi and Village Industries Commission (KVIC) à Mumbai, Rane a déclaré aux responsables que l’achèvement des centres technologiques, qui prend actuellement jusqu’à huit ans, ne devrait pas prendre autant de temps. « Le travail que nous avons effectué dans différents domaines pour les MPME est bon mais la vitesse de travail devrait être améliorée. Je ne suis pas satisfait de cela. Je n’aime pas les gens qui sont lents », a déclaré le ministre.

Sur la base des données du ministère des MPME, la construction de 15 nouveaux centres technologiques et la mise à niveau des centres existants devaient être effectuées d’ici mars 2021, cependant, de nouveaux centres à venir à Durg, Bengaluru, Baddi, Sitarganj (Uttarakhand), Imphal, Ernakulam, Greater Noida, etc., n’avaient pas encore été achevés au 5 avril 2021, ont révélé les données de MSME Dashboard. « Compte tenu de notre population d’environ 135 crores, nous devons examiner le nombre de centres technologiques dont nous avons besoin pour former les jeunes. Je pense que le nombre de centres est moindre et devrait être augmenté. Le développement de notre pays devrait être rapide et donc dans deux ans, le travail (de création de nouveaux centres) devrait être achevé. Les étudiants en génie devraient être formés et préparés dans ces centres », a déclaré Rane.

Selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME, 18 centres technologiques ont dispensé une formation à 2,73 lakhs de stagiaires, soutenu 43 563 unités et généré des revenus de 350,96 crores de roupies. Ces centres ont été créés en tant qu’organes autonomes du ministère et fonctionnent de manière autonome pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Quatre centres ont été créés grâce à la collaboration bilatérale de l’Allemagne et trois avec la coopération du Danemark. Sur les 18 centres, 10 fournissent un soutien technologique aux industries par le biais de la conception et de la fabrication d’outils, de composants de précision, de moules, de matrices, etc. forge et fonderie, électronique, instruments de mesure électriques, parfums et arômes, verre, chaussures et articles de sport.

« L’information et la sensibilisation sur les centres technologiques devraient être transmises aux gens pour qu’ils en profitent. Plus nous avons de centres technologiques, plus les jeunes peuvent être formés », a ajouté Rane. Selon le ministre, le nouveau centre de Rohtak formera plus de 8 400 stagiaires par an.

