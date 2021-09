mPokket nomme Vikram Singh chef de produit

Il sera responsable du développement de la stratégie produit de la firme fintech

L’application de prêt instantané mPokket a nommé Vikram Singh en tant que chef de produit. Dans son nouveau rôle, Singh dirigera l’équipe produit de la société de technologie financière et sera responsable du développement de la stratégie produit et de la feuille de route qui s’aligne sur les objectifs stratégiques de l’entreprise. Singh est un chef de produit talentueux avec une vaste expérience dans l’industrie, a déclaré Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket. “Il jouera un rôle essentiel dans l’évolution des produits existants tout en conduisant le développement de nouveaux produits innovants pour alimenter la croissance future”, a ajouté Jalan.

La carrière de Singh s’étend sur plus d’une décennie et il a travaillé avec Myntra, Axtria et Samsung. Avant de rejoindre mPokket, il était associé à Myntra en tant que directeur associé. Au cours de son passage sur la plateforme de commerce électronique de la mode, il a lancé des produits populaires tels que Myntra Credit et Personalized Checkout. De plus, il est également reconnu pour avoir favorisé l’adoption des transactions de paiement en ligne via des intégrations avec des passerelles de paiement, ainsi que le lancement des EMI sans carte et Flipkart PayLater sur Myntra.

Fort de son expérience dans la création de produits mobiles, Web en ligne et d’applications pour des clients indiens et internationaux, il dirigera une équipe de chefs de produits et de concepteurs UX chez mPokket. Il les aidera à créer de nouveaux produits ainsi qu’à faire évoluer ceux qui existent déjà.

mPokket, fondé par Gaurav Jalan en 2015, propose des prêts aux étudiants et aux jeunes professionnels en activité, allant de Rs 500 à Rs 30 000. Bien que quelque peu similaire aux cartes de crédit, le modèle commercial de mPokket se concentre sur un segment non éligible aux prêts traditionnels mais nécessitant des fonds instantanés. Le prêt est versé aux clients instantanément et crédité sur leur compte bancaire via les smartphones en quelques secondes.

