Mr Beast rejoint la Stellar Army of Backers de MetaWars

MetaWars est sur le point de se lancer dans les étoiles après avoir levé 2,3 millions de dollars de capital d’amorçage, avec nul autre que la superstar de YouTube, M. Beast, complétant la liste des investisseurs d’amorçage.

Le philanthrope et créateur de contenu américain extrêmement populaire a élargi son portefeuille d’investissement en crypto-monnaie cette année, l’équipe MetaWars est donc particulièrement ravie d’avoir reçu son approbation aux côtés de sociétés de capital-risque chevronnées après avoir clôturé leur cycle stratégique. .

M. Beast rejoint ABV, Raptor Capital, CinchBlock, x21, CoinUnited.io, Double Peak, Magnus Capital, Everse Capital, Infinity Gainz et Icetea Labs pour fournir les fonds pour l’ambitieux et passionnant projet MetaWars.

Avec ces bailleurs de fonds très influents et leur portée considérable à bord, l’équipe MetaWars est dans une position d’expert pour atteindre la stratosphère marketing et peut se concentrer pleinement sur la création du meilleur jeu spatial sur la blockchain.

L’énorme potentiel de MetaWars

MetaWars est un jeu de stratégie de science-fiction multijoueur qui se déroule dans le futur et qui nécessitera des compétences et une stratégie à maîtriser. Un champ de bataille tactique multicouche clé est le cadre intergalactique permettant aux joueurs de bénéficier de l’économie de guerre du jeu dans un cadre d’exploration spatiale.

Dans le jeu, les joueurs doivent trouver de nouveaux univers, résoudre des mystères, revendiquer des territoires et défendre les richesses qu’ils ont gagnées contre des adversaires du métavers. Tout le monde peut créer sa propre expérience unique avec la possibilité d’exercer un contrôle sur l’écosystème du jeu.

Les joueurs peuvent parier, jouer pour gagner et accumuler des objets de collection NFT à travers des défis, tout en acquérant des jetons utilitaires MetaWars ($ WARS) en tant que profit et monnaie du jeu ($ GAM) pour aider à maximiser ce profit. Les meilleurs joueurs deviendront également les plus riches, selon la conception du jeu.

Le bon espace pour être

Les jeux vidéo ont apporté une croissance sans précédent à l’industrie de la crypto-monnaie cette année, avec plus de 50 milliards de dollars levés au cours du seul premier semestre de l’année grâce à des investissements, des acquisitions et des offres publiques dans le secteur des jeux de blockchain.

C’est plus de quatre fois le nombre produit en 2020, catalysé par une augmentation similaire de la croissance et de la popularité des jetons non fongibles (NFT), qui jouent désormais un rôle central dans tout titre de jeu vidéo sorti sur la blockchain au second semestre. de 2021.

Suite à l’avènement de la finance décentralisée (DeFi) au cours des deux dernières années, GameFi, qui est simplement la fusion de DeFi et de jeux, change déjà la façon dont les principaux acteurs et investisseurs trouvent de la valeur.

En bref, les utilisateurs peuvent monétiser en jouant à des jeux vidéo. Ceci est particulièrement important pour les projets qui visent à servir de grandes communautés qui souhaitent un vase d’utilisateurs fidèles pour utiliser leurs jetons et interagir avec leurs produits. Et c’est ainsi que le terme Jouer pour gagner a été inventé.

Il n’est donc pas étonnant que Mr Beast, l’un des plus grands YouTubers au monde avec 71,6 millions d’abonnés et un public passionné de jeux vidéo, ait choisi d’investir dans MetaWars, l’un des titres les plus prometteurs qui vise à maximiser tous les avantages. Capacités GameFi. Votre propre intérêt pour le jeu fait de votre investissement dans la prochaine grande tendance une évidence.

Se préparer à la GUERRE à venir

MetaWars organise actuellement une vente aux enchères NFT pour que le public se prépare avec des mèches et des ressources supplémentaires. Les prix sont des ressources précieuses qui aideraient les joueurs dans le jeu. Pour en savoir plus sur la vente aux enchères, rendez-vous ici.

Avec un financement initial de 2,3 millions de dollars garanti, la prochaine étape de MetaWars sera de préparer sa vente publique de WARS sur trois grandes rampes de lancement.

MetaWars sera rendu public sur GameFi, Red Kite et Polylauncher le 27 octobre avant d’être coté sur PancakeSwap, le principal échange décentralisé sur Binance Smart Chain, le même jour.

Suivez les canaux MetaWars officiels pour en savoir plus et vous tenir au courant des développements.