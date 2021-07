MONSIEUR. GRAND célèbre le 30e anniversaire de son album en tête des charts ” Penchez-vous dessus “ avec une réédition remasterisée et augmentée de l’édition anniversaire, disponible en numérique, sur CD et sous forme de coffret en édition limitée à collectionner composé de cinq singles colorés de sept pouces via evoXS.

éditions physiques de ” Penchez-vous dessus “ La réédition sera disponible ce vendredi 30 juillet. Les éditions numériques sont disponibles dès maintenant.

Sorti pour la première fois en 1991, ” Penchez-vous dessus “ est le deuxième album studio du groupe, composé de Paul Gilbert, Eric Martin, Billy Sheehan et Pat Torpey. Il s’agit de l’album révolutionnaire du groupe, avec ” Penchez-vous dessus “ culminant au n ° 15 du classement Billboard 200, tandis que le single “Être avec toi” a frappé et est resté numéro un sur le Billboard Hot 100 pendant trois semaines. Le single de suivi, “Prends juste mon coeur”, était un hit du Top 20, culminant à la 16e place du Billboard Hot 100.

L’album vendu à un million contient également les morceaux populaires “Papa, frère, amant, petit garçon”, “Alive And Kickin'” et “Esprit des années 60 teinté de vert”. ” Penchez-vous dessus “ montre que MONSIEUR. GRAND pourrait également supprimer tous les solos flash et de sept minutes et simplement créer des chansons bien écrites avec du rythme, du groove et de bonnes mélodies, faisant du groupe l’un des emblématiques de la nouvelle vague de “groupes de musiciens” progressifs qui pourraient jouer des riffs compliqués à couper le souffle sur leurs instruments à la vitesse de l’éclair.

evoXS a remasterisé l’album en utilisant les transferts numériques haute résolution des bandes originales analogiques pour MQA-CD (2 CD), hybride SACD, 180g Vinyl LP et Hi-Res digital. Le SACD multicanal hybride joue à la fois sur les lecteurs SACD et CD ordinaires. MQA est une technologie primée qui délivre le son du studio. MQA-CD joue sur tous les lecteurs de CD. Lorsqu’un lecteur de CD conventionnel est connecté à un appareil compatible MQA, le CD révèle la qualité originale du master. Le SACD dispose d’un nouveau mix multipiste en son surround 5.1 qui offre une expérience de qualité sonore ultime. Le MQA-CD (2 CD) – le disque 1 contient les pistes remasterisées de l’album original et le disque 2 contient les inédits Kevin Elson-pistes produites “Arrêtez de déconner” et “Femmes Sauvages Sauvages”, des pistes bonus difficiles à trouver et des versions moins les pistes de basse et de guitare, spécialement conçues pour que les musiciens puissent jouer avec.

” Penchez-vous dessus “ Liste des pistes MQA-CD :

Disque 1

01. Papa, frère, amant, petit garçon (La chanson de la perceuse électrique) (Remasterisé en 2021)



02. Vivant et kickin’ (Remasterisé en 2021)



03. Esprit des années 60 teinté de vert (Remasterisé en 2021)



04. CDFF-chanceux cette fois (Remasterisé en 2021)



05. Baiser vaudou (Remasterisé en 2021)



06. Ne jamais dire jamais (Remasterisé en 2021)



07. Prends juste mon coeur (Remasterisé en 2021)



08. Mon genre de femme (Remasterisé en 2021)



09. Un peu trop lâche (Remasterisé en 2021)



dix. Route vers la ruine (Remasterisé en 2021)



11. Être avec toi (Remasterisé en 2021)

Disque 2

01. Arrêtez de déconner



02. Femmes Sauvages Sauvages



03. Prends juste mon coeur (acoustique)



04. Ombres (Remasterisé en 2021)



05. Frappez comme un éclairage (Remasterisé en 2021)



06. L’amour rend fort (Remasterisé en 2021)



07. Vivant et Kickin’ (version initiale)



08. Esprit des années 60 teinté de vert (version initiale)



09. Être avec toi (version reggae)



dix. Papa, frère, amant, petit garçon (La chanson de la perceuse électrique) (moins la version guitare)



11. Esprit des années 60 teinté de vert (moins la version guitare)



12. L’amour rend fort (moins la version basse)



13. Papa, frère, amant, petit garçon (La chanson de la perceuse électrique) (moins la version basse)

Liste des morceaux de la SACD « Lean Into It » :

01. Papa, frère, amant, petit garçon (La chanson de la perceuse électrique)



02. Vivant et kickin’



03. Esprit des années 60 teinté de vert



04. CDFF-chanceux cette fois



05. Baiser vaudou



06. Ne jamais dire jamais



07. Prends juste mon coeur



08. Mon genre de femme



09. Un peu trop lâche



dix. Route vers la ruine



11. Être avec toi



12. L’amour rend fort (titre bonus original du Japon)

Le “Lean into It – Les célibataires” le coffret de sept pouces contient quatre singles en vinyle coloré de sept pouces avec leurs pochettes européennes : “Just Take My Heart (Modifier)” , “Papa, frère, amant, petit garçon (la chanson de la perceuse électrique)”, “Être avec toi” et “Esprit des années 60 teinté vert”, plus le single bonus “Frappe comme la foudre” du film “Navy SEALs”, qui n’a jamais été publié sur vinyle de sept pouces. Les faces B incluent les pistes originales difficiles à trouver “Pour être avec vous (Live At NHK Hall Tokyo 1991)” et “Just Take My Heart (Acoustique)” .

Le coffret, qui comprend également un médiator et un poster, est limité à 2 000 exemplaires numérotés.

“Lean into It – Les célibataires” liste des pistes :

Célibataire 1

Face A: Papa, frère, amant, petit garçon (La chanson de la perceuse électrique)



Côté B : Route vers la ruine

Célibataire 2

Face A: Être avec toi (Version Unique)



Côté B : Baba O’Riley (En direct au NHK Hall, Tokyo, Japon, 26 septembre 1991)

Célibataire 3

Face A: Prends juste mon coeur (Éditer)



Côté B : Être avec toi (En direct au NHK Hall, Tokyo, Japon, le 26 septembre 1991)

Célibataire 4

Face A: Esprit des années 60 teinté de vert



Côté B : Prends juste mon coeur (Acoustique)

Célibataire 5

Face A: Frappez comme la foudre



Côté B : Ombres