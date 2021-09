‘Mr. et la série de Mme Smith perd une étoile majeure

La série Mr. and Mrs. Smith prévue par Amazon Prime a perdu l’une de ses principales stars. Deadline rapporte que Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) a quitté le projet, qu’elle devait co-produire et jouer aux côtés de Donald Glover. Selon le point de vente, la décision de Waller-Bridge de quitter la série était due à des différences créatives avec Glover, mais les choses entre les deux se seraient terminées à l’amiable.

M. et Mme Smith une mise à jour du film d’action-comédie à succès Brad Pitt-Angelina Jolie de 2005, réalisé par Doug Liman. Il a suivi un couple marié qui était tombé dans une accalmie dans leur relation, pour découvrir qu’ils étaient chacun secrètement employés par des agences concurrentes d’assassins à louer. Alors que Waller-Bridge ne fera plus partie du nouveau projet, Glover est toujours très attaché et il semble que le projet avancera. Il est encore en phase de scénarisation, avec un calendrier provisoire de tournage au début de 2022.

Waller-Bridge a beaucoup de choses à faire ces derniers temps, donc les fans auront encore de nombreuses occasions de la voir en action. Actuellement, elle est en train de filmer son rôle dans la nouvelle suite sans titre d’Indiana Jones. Elle a également récemment eu un rôle récurrent dans la saison 2 de la série HBO/BBC His Dark Materials, et elle a été co-scénariste du nouveau film de James Bond, No Time To Die.

Quant à Glover, il a également de nombreux projets en préparation, dont un avec Malia Obama et l’écrivaine de Watchmen Janine Nabers. Selon The Hollywood Reporter, des sources affirment que Glover a récemment signé un accord global à huit chiffres avec Amazon, qui inclurait la nouvelle série proposée, qui s’intitulerait Hive, qui tournera autour d’un personnage à la Beyoncé. Nabers serait le scribe principal, et Obama aurait été appelé à rejoindre la salle des scénaristes de l’émission. Notamment, THR déclare qu’Amazon a refusé de commenter tous les aspects de ce rapport.

L’accord de Glover avec Amazon peut également inclure une chaîne de contenu. Cela inclurait probablement les médias qu’il produit pour le service, ainsi que d’autres contenus organisés. Le frère de Glover, Stephen – qui travaille avec lui sur la série FX Atlanta – aurait également signé un accord avec Amazon. Parallèlement, Atlanta a terminé le tournage de sa troisième saison et a déjà commencé à filmer sa quatrième. La saison 3 devrait débuter au début de 2022.