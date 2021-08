Mr Porter lance une capsule multimarque appelée Super Mart – WWD

LONDRES – M. Porter présentera les articles les plus recherchés de la mode en un seul endroit cet été avec le lancement de Super Mart lundi.

La place de marché autonome sur place propose 330 articles de prêt-à-porter, d’accessoires, de style de vie et de cadeaux de 29 marques établies et cultes, dont 12 sont nouvelles pour le détaillant. Plus de 60 pour cent des pièces sont exclusives au détaillant.

Les marques qui font leurs débuts avec Mr Porter incluent Better Gift Shop, Burned Out, Friends With Animals, General Admission, Good Morning Tapes, Hatton Labs, Hype Rugs, Jam Home Made, Martine Ali, Midwest Kids, Mr Maria et Polite Worldwide.

Des articles exclusifs, tels que des porte-clés Medicom Gilapple en édition limitée, des figurines et des produits fabriqués en collaboration avec Undercover Madstore, seront disponibles pour la première fois en dehors du pop-up japonais de cette marque.

La capsule multimarque propose également une sélection de 25 T-shirts de groupe issus des archives Burned Out du collectionneur Tom Hunt.

Parmi les autres pièces remarquables de cette collection estivale, citons un jeté en coton biologique à franges d’Endless Joy; un bandana en coton imprimé de Blue Blue Japan ; une planche à roulettes en bois du Billionaire Boys Club ; un set de figurines imprimées Andy Warhol + Jean-Michel Basquiat de Be@rbrick, et des jeux d’arcade compacts de Neo Legend.

“Cela a été fantastique pour nous de travailler sur une grande collection multimarques qui défend divers produits contemporains de marques établies et cultes, dont beaucoup ont des bases de fans fidèles mais n’étaient pas disponibles à l’échelle mondiale auparavant”, a déclaré Sam Kershaw, directeur des achats. ou M. Porter.

Il a ajouté que le lancement de Super Mart est également conforme à son 10e anniversaire, qui se concentre sur “la découverte, l’inclusivité, l’artisanat et la communauté”.

George Archer, acheteur senior chez Mr Porter, a vu Super Mart comme une opportunité de rassembler des marques du monde entier en un seul endroit.

«Comme beaucoup d’entre nous n’ont pas pu voyager, dans le cadre de la collection, nous avons trouvé des pièces que vous ne pouvez pas facilement trouver en ligne, y compris notre partenariat exclusif avec Undercover Madstore. Pensez aux adorables porte-clés ours en peluche et aux versions miniatures de l’emblématique lampe Gilapple de la marque. Le nouveau label incontournable de M. Justin Bieber à LA, Polite Worldwide, ainsi que quelques-unes de mes marques préférées personnelles, telles que Better Gift Shop et Good Morning Tapes, font également partie du mix », a-t-il ajouté.

Le détaillant a également publié une campagne pour le lancement, dans laquelle le marché en ligne s’est matérialisé sous la forme d’un concept store physique permettant aux enfants cool de sortir et de récupérer les dernières gouttes buzzy.