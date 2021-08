Mr. Robot, un drame méconnu des années 2010, est maintenant sur Netflix

Pendant la majeure partie de sa course, M. Robot a été écrit – à la fois positivement et négativement – comme une série sur l’aliénation améliorée par la technologie.

La série, qui a été diffusée pendant quatre saisons entre 2015 et 2019 sur le réseau câblé américain, suivait après tout un pirate informatique. Le créateur Sam Esmail (qui a réalisé chaque épisode à partir de la saison deux) a compté parmi ses influences stylistiques le célèbre réalisateur glacial David Fincher. M. Robot a retracé une bande hétéroclite de révolutionnaires numériques alors qu’ils tentaient de renverser le statu quo et de rendre le pouvoir au peuple.

Il a également suivi un homme singulièrement talentueux nommé Elliot (le gagnant d’un Emmy Rami Malek), un pirate informatique si déconnecté de la vie moderne et de quiconque qu’il ne semblait pas pouvoir fonctionner dans la plupart des situations sociales. Il était un vide ; de vagues étincelles d’émotion n’éclataient qu’occasionnellement au fond de ses yeux. Quand il parlait, c’était d’un ton monocorde et bourdonnant qui ne cessait de pointer vers l’extérieur, les torts du monde ; voici, par exemple, un exemple de monologue de la première saison de M. Robot, qu’Elliot livre après que son thérapeute lui ait demandé ce qu’il n’aime pas dans la société :

Ah, je ne sais pas. Est-ce que nous pensions collectivement que Steve Jobs était un grand homme même quand nous savions qu’il gagnait des milliards sur le dos des enfants ? Ou peut-être est-ce parce qu’on a l’impression que tous nos héros sont des contrefaçons. Le monde lui-même n’est qu’un grand canular. Se spammer avec nos conneries de commentaires brûlants, se faisant passer pour un aperçu. Nos médias sociaux simulent l’intimité. Ou est-ce que nous avons voté pour cela ; pas avec nos élections truquées, mais avec nos affaires, nos biens, notre argent. Je ne dis rien de nouveau, nous savons tous pourquoi nous faisons cela. Pas parce que les livres de Hunger Games nous rendent heureux, mais parce que nous voulons être sous sédatifs, parce que c’est douloureux de ne pas faire semblant, parce que nous sommes des lâches. Putain la société !

Oui. Vous pouvez voir pourquoi les gens pensaient que cette émission parlait d’aliénation et/ou de relations avec des frères en ligne qui ont l’impression d’avoir résolu les problèmes du monde.

Rami Malek est incroyable, mais tellement MR. ROBOT, c’est comme être coincé lors d’une fête par un gars qui a été époustouflé par cet article d’Intercept qu’il a lu – James Poniewozik (@poniewozik) 8 juillet 2016

Pourtant, la sagesse conventionnelle sur M. Robot est incorrecte. Bien que cela ait commencé comme une émission sur un personnage aliéné, ce n’était pas une émission sur l’aliénation. La deuxième saison sinueuse de la série – qui aurait pu utiliser un montage difficile et est la plus faible de la série – souligne à quel point il s’agit vraiment de la façon dont Elliot s’est aveuglé sur les connexions qui existent déjà dans sa vie.

Mr. Robot est une émission sur la façon dont notre monde moderne et les inégalités exagérées que nous impose le capitalisme moderne nous éloignent les uns des autres, et c’est une émission sur l’importance de nous unir. . Cela peut être les deux.

Ces fondements thématiques sont mieux compris en regardant l’intégralité de la série, et heureusement, elle est nouvellement disponible sur Netflix pour ceux qui pourraient être curieux de faire exactement cela. Je m’attends à ce qu’il rejoigne Halt and Catch Fire ou The Magicians en tant que grands drames des années 2010 que très peu de gens ont regardés jusqu’à ce qu’ils se rendent sur Netflix. L’arrivée de M. Robot sur le streaming peut même bénéficier du moment culturel actuel : il n’y a peut-être jamais eu de meilleur moment pour regarder une émission sur quelqu’un qui se sent coupé de tout le monde dans sa vie, puis trouve un moyen de rejoindre lentement le monde en général .

Il est difficile de parler de certains des territoires émotionnels les plus profonds que M. Robot exploite, car certains de ses plaisirs découlent des rebondissements qu’il déploie au cours de ses quatre saisons. (Vous devinerez probablement au moins un de ces rebondissements, mais j’ai toujours soutenu que la série voulait que vous le deviniez parce qu’elle veut que vous gardiez une longueur d’avance sur Elliot à certains égards.) Sans rien gâcher, je peux dire que M. Robot est l’une des séries les plus significatives de l’histoire de la télévision sur la santé mentale, la guérison et les traumatismes.

Je me sens un peu épineux en utilisant ce mot, traumatisme. C’est devenu un mot à la mode ces dernières années, souvent utilisé pour insuffler à une histoire légère un vague sentiment de quelque chose d’important et de sérieux. Tant d’histoires de super-héros – comme deux des séries Disney + de Marvel, WandaVision et Le faucon et le soldat d’hiver – s’appuient fortement sur l’idée que ce qui afflige vraiment leurs héros n’est pas un super-vilain mais un secret profond et sombre de leur passé. Ils combattent le méchant et, ce faisant, combattent également leur passé traumatisant. Ensuite, leur vie est fortement impliquée pour s’améliorer.

Il n’y a rien de mal à l’idée de passer de quelque chose d’horrible dans votre passé pour combattre un autre jour. Mais si chaque histoire que nous racontions sur le traumatisme suggérait qu’il peut être facilement surmonté en affrontant littéralement vos démons, cela rendrait un très mauvais service aux survivants du traumatisme. Heureusement, des émissions comme M. Robot existent comme alternatives à ce récit. Elliot est une sorte de super-héros. Il est apparemment le plus grand hacker à avoir jamais vécu, et il est un peu solitaire. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, il utilise ses pouvoirs pour attraper un accro à la pornographie enfantine, mais il le fait tout seul. Quelle que soit la douleur dans laquelle il est embourbé, il a l’intention de l’expérimenter en solo.

Lentement mais sûrement, M. Robot amène d’autres personnes dans son orbite qui pourraient l’aider à réaliser qu’il n’est pas une île, vouée à réussir et à souffrir tout seul. Au fur et à mesure que le spectacle progresse, sa distribution d’ensemble devient de plus en plus l’une de ses forces secrètes. Ce casting est béni avec des artistes comme Carly Chaikin en tant que hacker Darlene, dont le lien avec Elliot s’avère inébranlable; Portia Doubleday dans le rôle d’Angela, l’amie d’enfance d’Elliot ; et Christian Slater dans le rôle de l’énigmatique M. Robot lui-même. Finalement, l’ensemble s’agrandit pour inclure BD Wong en tant que mystérieux Whiterose (l’une des seules fois où j’ai été d’accord avec un homme cis jouant une femme trans) et Grace Gummer en tant qu’agent du FBI fatigué comme l’enfer Dom.

Mr. Robot se déroule dans un monde qui est à peine le nôtre, où les ordinateurs peuvent tout faire et où de bons pirates pourraient bien faire tomber les institutions financières qui nous étranglent tous. Pourtant, cela se déroule également dans un monde où rien n’est tout à fait comme il y paraît et où les secrets cachent des secrets supplémentaires. Ses deux derniers épisodes, par exemple, ne se déroulent pas tout à fait dans cette réalité, et ce n’est étonnamment pas un spoil pour moi de vous le dire. M. Robot est ce genre de spectacle – une boîte de puzzle qui n’est néanmoins pas aussi gardée qu’elle aime le suggérer.

Un spectacle plein de secrets assez faciles à deviner pourrait s’avérer ennuyeux, je suppose, mais plus M. Robot durait longtemps, plus j’admirais la façon dont il permettait au public de garder une ou deux longueurs d’avance sur son protagoniste. Quelque part dans son passé, Elliot avait été si gravement blessé qu’il s’est dissocié en une version de lui-même qui se souciait de tout le monde en cessant de se soucier de lui-même. Au cours de ses quatre saisons, M. Robot l’a doucement poussé à comprendre que l’aliénation n’est pas un sous-produit de la société moderne; c’est inhérent à la conception. La meilleure façon de riposter contre cette société est de se connecter avec d’autres personnes, de toutes les manières possibles.

M. Robot est en streaming sur Netflix. Il y a 46 épisodes, la plupart d’une heure environ.

Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.