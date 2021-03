Mr Saturday obtient à nouveau le «  maximum absolu  »

George Russell a maintenu sa réputation de «Mr Saturday» jusqu’en 2021 avec une performance de qualification au Grand Prix de Bahreïn dans laquelle il a extrait le «maximum absolu».

Le pilote Williams s’est inscrit en Q2 à maintes reprises l’année dernière, étant souvent celui des six hommes qui se battaient régulièrement en queue de peloton pour se classer parmi les 15 premiers sur la grille.

Cela s’est reproduit lors de la course d’ouverture de la nouvelle saison alors que Russell obtenait une autre chance lors de la deuxième partie des qualifications et même s’il ne pouvait plus devancer ses rivaux, il estimait que P15 était la meilleure position sur la table.

«Je pense que c’était le maximum absolu, pour être honnête», a déclaré Russell, qui est dans la troisième et dernière année d’un accord de «prêt» de ses mentors Mercedes.

«L’année dernière, il était clair que nous pilotions les Haas et Alfa Romeo. Cette année, je pense que nous avons réduit l’écart avec l’avant, mais Alfa Romeo a fait un pas encore plus grand.

«Je pensais que Q2 serait hors de portée aujourd’hui et je suis vraiment content que nous ayons fait un tour propre ensemble à la fin pour nous faufiler.»

Début de l’année au T2. Heureux avec ça mais nous sommes concentrés sur demain. 👊 pic.twitter.com/0KlTaOa3Cd – George Russell (@ GeorgeRussell63) 27 mars 2021

Russell a déclaré après des tests, et a depuis maintenu sa position, qu’Alfa Romeo avait l’air particulièrement rapide et cela a été confirmé par le fait que ni Antonio Giovinazzi ni Kimi Raikkonen ne se sont retrouvés dans les cinq derniers.

Ils partiront respectivement 12e et 14e, devant Russell, avec Esteban Ocon (Alpine) et Sebastian Vettel (Aston Martin) étant les gars de l’automne Q1 cette fois.

En ce qui concerne la course, Russell a déclaré que Bahreïn ne convenait pas à la voiture Williams en raison des conditions venteuses – et dimanche devrait être particulièrement venteux, alors le Britannique espère simplement que les choses se dérouleront d’une manière ou d’une autre.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pouvait faire, il a répondu: «Essayez d’en tirer le meilleur parti, essayez de capitaliser. Je pense que la première course de la saison, les conditions seront vraiment difficiles pour tout le monde, alors essayez de ne pas faire d’erreur et de ramasser les morceaux.

Nicholas Latifi, coéquipier de Russell, a déclaré que les qualifications avaient été «les meilleures que j’ai ressenties de toutes les séances d’essais jusqu’à présent» alors qu’il se qualifiait 17e – devant le duo Haas et aussi Vettel, dont la dernière manche avait été compromise en rencontrant deux ensembles de doubles drapeaux jaunes.

