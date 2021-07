Mr. X Nightmare DLC arrive pour Streets of Rage 4 ⋆ .

DotEmu, Lizardcube et Guard Crush Games ont d’excellentes nouvelles pour les fans de Rues de Rage 4 alors qu’ils annoncent la sortie du DLC très attendu, M. X Cauchemar. Ce tout nouveau DLC est également accompagné d’une mise à jour gratuite apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes au jeu. Vous pouvez voir plus de M. X Cauchemar DLC dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous….

Ce tout nouveau DLC apporte de nombreuses fonctionnalités et ajouts au jeu, notamment :

Trois nouveaux combattants jouables – Il existe des versions jouables de Max Thunder et Shiva, deux personnages bien-aimés de Streets of Rage 2 et Streets of Rage 3, et la puissante Estel Aguirre que l’on rencontre dans le jeu principal. Un nouveau mode de survie où les joueurs devront combattre des vagues infinies d’ennemis et gagner des avantages/mouvements au fur et à mesure de leur progression. Les joueurs verront également une série hebdomadaire de gantelets qui garderont les joueurs sur leurs gardes. Les nouveaux modes de Survival seront également disponibles dans tous les Rues de Rage 4 modes une fois déverrouillés dans Survival. Même les personnages rétro auront de nouveaux mouvements. Toutes les nouvelles armes à débloquer et à utiliser. De nouveaux morceaux composés par Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends). Montrez qui est le roi des rues de Wood Oak City avec les nouveaux classements.

La mise à jour gratuite ajoute de nombreuses autres mises à jour, notamment un système d’entraînement approfondi, des options de palette de couleurs, une difficulté diabolique New Mania + et une multitude de raffinements et de changements d’équilibrage.

le M. X Cauchemar Le contenu téléchargeable est disponible pour toutes les plateformes au prix de 5,79 £, ainsi que des réductions sur le prix de base du jeu si vous n’avez pas encore fait l’expérience de la véritable magnificence de cette franchise bien-aimée.

