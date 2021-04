MrBeast attrape la chaleur pour avoir fait la promotion d’une prétendue escroquerie de pompe raffinable et de vidage

Compartir

Le YouTuber américain Jimmy Donaldson, mieux connu sous le nom de MrBeast, est impliqué dans des accusations selon lesquelles il a trompé ses abonnés en achetant une pompe et un jeton de téléchargement. L’offre DEX initiale (IDO) de Refinable a eu lieu mardi et était le plus grand lancement de Polkastarter à ce jour, se soldant en moins de cinq minutes.

Mais certains investisseurs affirment qu’ils n’ont pas été en mesure de vendre leurs jetons FINE lorsque le prix a commencé à chuter. D’autres disent ne pas savoir comment acheter au prix maximum. Les approbations de crypto-monnaie de célébrités ont été de plus en plus à l’honneur ces derniers temps. Ce dernier incident avec MrBeast n’a pas fait grand-chose pour résoudre le problème.

MrBeast dans l’eau chaude

Refinable est le premier grand marché NFT de Binance Smart Chain (BSC). Selon un article de blog Binance, la plate-forme permet aux créateurs de «créer, découvrir, échanger et exploiter NFT facilement et à moindre coût».

Actuellement, il existe trois principaux marchés pour le NFT. OpenSea, Rarible et SuperRare, qui utilisent principalement la blockchain Ethereum et sont soumis à des frais de gaz élevés. Avec Refinable fonctionnant sur le réseau BSC le moins cher, les utilisateurs disposent désormais d’une option NFT plus accessible.

Selon @defnoodles, le prix de Refinable a énormément fluctué pendant le processus de lancement. Il a ajouté que les utilisateurs blâment MrBeast pour les difficultés techniques rencontrées lors de la tentative de sortie lors de la vente.

«Beaucoup sont frustrés par MrBeast. Ils allèguent qu’une fois qu’ils ont acheté «Refinable», ils n’ont pas été en mesure de le vendre, obtenant une erreur «hors liquidité». D’autres disent qu’ils ne pouvaient pas voir le prix d’achat et ne savaient pas qu’ils l’avaient acheté à 9 $. Tweets prétendument supprimés pouvant être raffinés après un contrecoup. “

FINEUSD ouvert au public à 8,36 $. En quelques heures, une forte baisse a plongé le prix à 4,85 $. Il est en baisse depuis, pour atteindre 1,73 $ aujourd’hui.

Source: FINEUSD sur CoinMarketCap.com

Certains des abonnés de MrBeast ont subi de lourdes pertes, après avoir investi après avoir vu l’aval du YouTuber dans le matériel promotionnel. @defnoodles a même mentionné que certains avaient perdu leurs économies.

Sur la base de sa réputation philanthropique, certains pensent que MrBeast en est également victime. Un utilisateur de Reddit doute qu’il avait l’intention que cela se produise, ajoutant que les influenceurs et les crypto-monnaies sont rarement des compagnons de lit appropriés.

«Je doute fortement que MrBeast ait intentionnellement tenté d’induire les gens en erreur, mais il est toujours impliqué ici. En tant qu’influenceur, vous devez comprendre que dire aux gens d’investir dans la cryptographie peut avoir de très mauvais résultats. “

Endossements cryptographiques des célébrités exposées

À l’apogée du mouvement Wallstreetbets fin janvier, début février, l’exposition grand public de Dogecoin a également mis les crypto-monnaies sur le radar de nombreuses personnes.

Tech YouTuber Marques Brownlee en a profité pour partager ce qui se passe dans les coulisses avec des influenceurs. Dans une vidéo, Brownlee a discuté d’une requête de parrainage dans laquelle il était invité à promouvoir Tron via Twitter. Mais cela ne ressemble pas à un article sponsorisé.

«Plus je lis dans cet e-mail, plus il est vague. Ils mentionnent qu’ils sont souvent appelés le tueur d’Ethereum. Ce que tu dis. Et ils doivent donner l’impression que ce n’est pas un tweet sponsorisé. “

Le PDG de Tron, Justin Sun, a nié les actes répréhensibles, les expliquant comme les actions d’un affilié inconnu.

Néanmoins, la révélation de Brownlee souligne le message selon lequel les investisseurs devraient toujours accepter les approbations cryptographiques des célébrités avec scepticisme.