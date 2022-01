MRHB DeFi annonce un pool de 5 millions de récompenses en jetons MRHB pour les fournisseurs de liquidités après…

Melbourne, Australie – La première plate-forme d’écosystème DeFi éthique et halal au monde, MRHB DeFi, a officiellement conclu sa collecte de fonds réussie avec ses dernières rondes publiques d’IDO sur les rampes de lancement DODO et ZeeDO, soulevant au total, un total de 5,5 millions de dollars US, dont environ 85% proviennent d’une communauté mondiale d’investisseurs à la recherche d’une entrée éthique et halal dans le cryptoverse.

Immédiatement après la fermeture de l’IDO, le jeton MRHB a été répertorié sur le populaire DEX PancakeSwap, un échange décentralisé de premier plan sur Binance Smart Chain (BSC). Pour la première fois, les premiers partisans du projet ont pu échanger et échanger leurs jetons MRHB.

Fonds de récompenses en jetons de 5 millions de dollars MRHB pour les fournisseurs de liquidités

Au lieu des carnets d’ordres d’achat/vente standard, Pancakeswap utilise le modèle Automated Market Maker (AMM) dans lequel les transactions sont effectuées via un « fonds de liquidité » dans lequel les utilisateurs investissent des fonds (ils deviennent des fournisseurs de liquidité ou des LPs) dans les groupes pour faciliter les échanges.

MRHB DeFi a maintenant annoncé que Au cours des trois prochains mois, les détenteurs de tokens MRHB en $ peuvent devenir des fournisseurs de liquidités sur PancakeSwap et gagner leur part du pool de récompenses en tokens MRHB de 5 000 000.

Le pool de liquidité MRHB / USDT suivant a été mis en place dans PancakeSwap, et les récompenses MRHB ne s’appliqueront qu’à ce pool :

Les fournisseurs de liquidités de fonds communs peuvent gagner de deux manières :

1. En fournissant des liquidités au groupe, les fournisseurs de liquidités perçoivent des frais de transaction sur PancakeSwap à titre de profit. Le total des revenus d’entreprise gagnés sera divisé entre les LPs, proportionnellement au montant des fonds versés et à la durée pendant laquelle les fonds sont investis dans le pool.

2. De plus, MRHB DeFi offrira une récompense aux investisseurs LP à condition qu’ils investissent des fonds dans le pool à tout moment pendant la période de fidélité de trois mois. Le pool de récompenses en jetons MRHB de $ commencera initialement à 5 000 000 pour être partagé entre les détenteurs de jetons LP. Le nombre de jetons attribués changera au fil du temps, mais sera visible sur le tableau de bord des récompenses MRHB (https://rewards.mrhb.network/). Les investisseurs peuvent retirer leurs fonds à tout moment.

Comme incitation supplémentaire pour les LPs, MRHB DeFi a annoncé que les LPs qui verrouillent leurs jetons pendant les 90 jours complets dans le pool auront le droit de réclamer un NFT de la première collection sur leur marché Souq NFT. Souq NFT est le premier marché NFT anti-NSFW au monde qui se concentre sur la création d’un marché éthique et halal pour l’art numérique et d’autres actifs NFT.

MRHB DeFi a fourni des instructions plus détaillées sur la façon d’être un fournisseur de liquidités dans les vidéos suivantes :

Un cadeau conditionnel ‘Hibah’

Les récompenses de jetons LP sont définies comme un cadeau conditionnel (« hibah muallaqah bi al-sharth ») fourni par un tiers, autorisé selon le Fiqh islamique. Puisqu’il n’y a pas de contrat d’échange (bilatéral) ou de transaction entre MRHB DeFi et LP (fournisseurs de liquidités), MRHB DeFi se considère comme un tiers et fournit les récompenses en guise de remerciement à ses fidèles fans.

Comme la participation aux récompenses dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre de fournisseurs et le temps investi, ces récompenses LP ne sont pas fixes, bien qu’elles soient indiquées au moment où les jetons sont investis dans le pool de liquidité.

De telles récompenses doivent également être considérées en conjonction avec les mouvements de prix (perte impermanente) du token MRHB pour évaluer la performance globale du détenteur du token s’il retire ses fonds du pool de liquidité.

Rappel de surveillance

L’adresse correcte du contrat MRHB DeFi pour le token $ MRHB BEP20 est la suivante :

https://bscscan.com/address/0xd10332818D6A9B4b84bf5d87DbF9D80012FDF913

Il est rappelé aux détenteurs de jetons MRHB d’être à l’affût des fraudeurs et des fausses adresses, et doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils s’engagent dans des transactions. Seuls les canaux officiels suivants contiennent les informations les plus récentes et les plus précises sur les développements de $ MRHB.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plate-forme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se sont réunis pour garantir que MRHB DeFi l’emporte d’une manière qui a un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. et la blockchain. monde.