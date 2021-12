MRHB DeFi et Masary Capital vont amener la vente au détail halal et la crypto institutionnelle aux Émirats arabes unis

Dubaï, Émirats arabes unis, le 14 décembre 2021 – MRHB (Marhaba) DeFi, la première plate-forme de finance décentralisée halal et éthique (DeFi) au monde, est fière d’annoncer son partenariat avec le pionnier de la cryptographie basé aux Emirats Arabes Unis Masary Capital pour offrir des opportunités DeFi aux clients particuliers et institutionnels aux Émirats arabes unis et au-delà, pour la première fois dans l’espace de la finance islamique, un marché estimé à environ 3 000 milliards de dollars dans le monde.

L’accord a été signé entre le PDG de Masary, M. Khalil Abdullah, et le PDG et fondateur de MRHB, M. Naquib Mohammed, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, un hub mondial de cryptographie à croissance rapide pour le secteur.

MRHB DeFi fournira un écosystème complet de huit produits DeFi innovants et conformes à la charia pour la distribution via la plate-forme de vente au détail de Masary Capital qui offre un accès facile aux paiements cryptographiques mondiaux, aux investissements, aux services et aux installations de transfert. Ensemble, ils favoriseront l’implication maximale des Émirats arabes unis dans l’espace crypto pour les consommateurs qui se concentrent sur les services et les opportunités halal.

« Notre plate-forme de chiffrement pionnière offrira un chemin transparent à nos entreprises, institutions et consommateurs pour y participer. Notre partenariat avec MRHB DeFi vise à donner accès au plein potentiel de DeFi à nos clients islamiques. »

a déclaré le PDG de Masary Capital, M. Khalil Abdullah.

Masary islamique est l’une des suites de produits clés de Masary Capital qui comprendra la « technologie MRHB ». Sous la direction de M. Khalil, Masary Capital vise à libérer l’efficacité transactionnelle de la technologie blockchain pour façonner un nouveau système financier hautement efficace et productif.

« Nous sommes fiers que Masary Capital nous ait choisis comme leur partenaire DeFi préféré », a déclaré Naquib Mohammed, PDG de MRHB DeFi. « Ce partenariat stimulera à la fois la croissance commerciale et institutionnelle cruciale dans la région et soutiendra notre vision de fournir DeFi à plus d’un milliard de personnes qui se retrouvent exclues de la cryptosphère en raison de la foi, du manque d’accès et de la complexité. »

MRHB DeFi dispose d’un conseil d’administration de la charia qui examine tous les jetons et projets avant d’être acceptés sur leur plate-forme exclusivement halal. Les utilisateurs de la plate-forme auront accès à un écosystème de produits, y compris des investissements DeFi, un financement sans intérêt et des rampes de lancement de blockchain, entre autres. Tous les produits fonctionnent de manière totalement transparente, décentralisée et sécurisée tout en suivant les principes éthiques de la finance islamique.

Un engagement communautaire et éthique sans précédent

Avec un fort avantage de premier arrivé, MRHB DeFi a construit une communauté active de plus de 70 000 sur Twitter, Telegram et plus encore. Environ 90 % des 1 000 membres qui ont participé aux deux ventes publiques de jetons qui ont précédé le lancement de MRHB étaient des investisseurs novices en crypto-monnaie dans le monde, y compris des non-musulmans très intéressés par une approche plus éthique des opportunités de cryptographie.

L’écosystème MRHB évite les pratiques commerciales, les jetons, les actifs cryptographiques et les projets qui incluent toute forme de jeu, d’exploitation sociale, de pornographie et d’usure de toute nature, entre autres interdictions. Les principes de la finance islamique encouragent généralement les projets qui soutiennent le financement adossé à des actifs ou de service public, la transparence, la durabilité et le partage équitable des risques et des récompenses. Ces principes ont un attrait universel bien au-delà de la communauté consciente de la foi. Le projet est également aligné sur une série d’objectifs de développement durable établis par les Nations Unies.

Masary Capital a rejoint l’hôte d’investisseurs institutionnels et de partenaires MRHB DeFi à bord pour apporter l’innovation DeFi à l’industrie de la finance islamique. À ce jour, les investisseurs comprennent Sheesha Finance, Blockchain Australia, Mozaic, Contango Digital Assets, NewTribe Capital, Acreditus Partners, EMGS Group, Sinofy Group, Australian Gulf Capital, MKD Capital et une subvention de Polygon Technology.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plate-forme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se sont réunis pour garantir que MRHB DeFi l’emporte d’une manière qui a un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. et la blockchain. monde.

À propos de Masary Capital

Masary vise à devenir un pionnier dans la fourniture de solutions de cryptographie et de blockchain transparentes et à la pointe de la technologie sur tous les canaux d’interaction client et à établir avec succès l’adoption d’activités, de solutions, de services de paiement et d’infrastructures liés à la cryptographie aux Émirats arabes unis et dans le CCG.

L’équipe innovante et diversifiée a des partenariats stratégiques clés avec des leaders de l’industrie et est prête à fournir la première super plate-forme de cryptographie appartenant aux Émirats arabes unis, offrant des solutions qui permettent aux utilisateurs d’exploiter le potentiel d’investissement des actifs cryptographiques.

