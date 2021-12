MRHB DeFi IDO suscite beaucoup d’intérêt

Melbourne, Australie, 22 décembre 2021 – MRHB DeFi, la première plate-forme d’écosystème DeFi inclusive et éthique au monde, a annoncé aujourd’hui l’IDO de son jeton BEP-20 $ MRHB sur les rampes de lancement, ZeroSwap et DODO. À la fin de l’IDO, des listes immédiates du jeton sur DODO et le toujours populaire PancakeSwap DEX suivront. C’est une nouvelle passionnante pour la communauté fidèle de plus de 1000 investisseurs et porteurs de projets qui pourront pour la première fois échanger publiquement $ MRHB.

Nous sommes ravis d’annoncer les prochains $ MRHB Token IDO et TGE (Token Generation Event), qui est l’aboutissement de tout le dévouement et le travail acharné de toute l’équipe Marhaba.

Déclaré PDG et fondateur Naquib Mohammed.

De plus, nous sommes redevables à notre famille diversifiée et mondiale de partenaires et d’investisseurs, ainsi qu’à notre fidèle communauté, qui ont apporté un solide soutien au projet tout au long du processus. Le jeton $ MRHB sera le carburant qui sous-tendra l’ensemble de notre plate-forme d’écosystème éthique, guidant notre vision commune d’un DeFi inclusif pour un cryptovers plus durable.

Ajoutée.

Le prix de vente public du jeton MRHB de $ est de 0,04 $ à la fois sur ZeeDO, la rampe de lancement de l’agrégateur DEX multi-chaînes ZeroSwap, et la rampe de lancement DODO BSC, qui est sur liste blanche pour l’IDO par entièrement abonné. , à partir de ce matin. . Il n’y aura pas de périodes de verrouillage pour ces jetons, qui seront libérés à 100% dans TGE.

Intérêt massif de la communauté pour les offres DeFi éthiques, durables et inclusives

The Community Project First a déjà conclu deux ventes de pré-lancement réussies sur son site Web. Contrairement à de nombreux autres projets, où seuls les VC et les VIP sont prioritaires, MRHB a ouvert ses premiers tours à la communauté pour aider à partager l’opportunité de crypto, une décision célébrée par les 70 000 supporters désormais forts. Pour l’équipe, cela a servi de ongle validation importante de l’intérêt pour les services DeFi enracinés dans l’éthique, la durabilité et l’inclusion.

MRHB DeFi a été fondée avec la vision de fournir aux communautés exclues et méfiantes à la crypto un meilleur accès aux opportunités et aux profits croissants de la sphère crypto. Le projet s’appuie sur l’offre de services DeFi confessionnels qui adhèrent aux principes d’investissement et de financement éthiques enracinés dans la finance islamique, un secteur évalué à environ 3 000 milliards de dollars d’actifs. Apporter ne serait-ce qu’une petite partie des liquidités sensibles à la charia à DeFi représentera une augmentation majeure de la valeur totale du secteur DeFi dans le monde.

Les pratiques commerciales considérées comme éthiques incluent celles qui évitent les intérêts, l’usure, l’exploitation sociale, ainsi que la durabilité, le financement adossé à des actifs ou les services publics, la transparence et la répartition équitable des risques et des récompenses. Ces principes ont un attrait universel bien au-delà de la communauté consciente de la foi, comme en témoignent une multitude de parties prenantes au-delà de la population à la recherche du halal.

Bon nombre des valeurs prônées par la plate-forme halal s’alignent sur plusieurs des objectifs de développement durable des Nations Unies et le MRHB est également signataire des Crypto Climate Accords, un groupe qui vise à atteindre des émissions nettes nulles provenant de la consommation d’électricité d’ici 2030, ainsi que comment développer des normes et des technologies pour accélérer les progrès vers des blockchains 100 % renouvelables d’ici la conférence 2025 de la CCNUCC COP30.

À ce jour, les investisseurs comprennent Sheesha Finance, Blockchain Australia, Australian Gulf Capital, Mozaic, Contango Digital Assets, NewTribe Capital, Acreditus Partners, EMGS Group, Sinofy Group, MKD Capital et une subvention de Polygon Technology.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plate-forme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se réunissent pour garantir que MRHB DeFi l’emporte d’une manière qui a un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. la blockchain. monde.

