Mridul Gupta rejoint CoinDCX en tant que directeur des opérations

L’échange de crypto CoinDCX a engagé Mridul Gupta en tant que directeur de l’exploitation (COO). Gupta sera chargé de renforcer le portefeuille de produits, le marketing, les partenariats et les opérations de CoinDCX afin d’accélérer la croissance stratégique de l’entreprise. La société renforce son équipe de direction alors qu’elle cherche à réaliser la prochaine étape de sa stratégie de croissance.

«Nous nous développons rapidement et assistons à un intérêt et à un enthousiasme énormes pour Crypto en Inde. Avec une légitimité croissante, nous verrions une adoption encore plus rapide. Mridul nous rejoint à un moment passionnant du parcours de croissance de CoinDCX. Avec son expérience avérée dans la constitution et la mise à l’échelle d’équipes sur divers marchés, je suis convaincu que Mridul dynamisera notre croissance et alimentera le succès de CoinDCX jusqu’à la prochaine orbite », a déclaré Sumit Gupta, co-fondateur et PDG de CoinDCX.

Avant CoinDCX, Gupta, le nouveau COO de la crypto licorne, travaillait en tant que directeur de la stratégie chez Pine Labs. Comme il a travaillé avec de grandes organisations telles que Stellaris Venture Partners, Goldman Sachs et possédait également une startup, il a de l’expérience dans la croissance et le renforcement des capacités d’organisations fintech à croissance rapide en Inde et en Asie du Sud-Est. Il est diplômé en génie électrique de l’IIT Delhi.

« L’Inde connaît une croissance spectaculaire de la demande d’actifs numériques, et je suis très heureux de contribuer à cet espace en rejoignant CoinDCX. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l’équipe pour stimuler la croissance de l’activité CoinDCX et renforcer le leadership de l’Inde dans un avenir décentralisé », a ajouté Gupta.

CoinDCX, fondé en 2018, est soutenu par des investisseurs tels que Polychain Capital, Temasek, Bain Capital Ventures et HDR Group, opérateur de BitMEX. CoinDCX est certifié ISO et entièrement conforme KYC/AML, selon une déclaration officielle. Il prétend permettre l’accès des jetons crypto à plus de six millions d’utilisateurs indiens.

