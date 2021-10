MrSavage et Benjyfishy remportent l’Open Europe DreamHack – Récapitulatif et résultats

Deux icônes européennes de Fortnite Battle Royale reviennent au sommet de la finale Open DreamHack.

Le DreamHack Open mettant en vedette Fortnite s’est terminé aujourd’hui avec 50 duos européens se lançant dans une quête pour le premier prix de 23 000 $ US. Trois manches préliminaires et les demi-finales se sont préparées pour une finale passionnante, où les finalistes avaient huit matchs pour accumuler des points d’élimination et de placement. Ce ne serait pas facile, compte tenu de facteurs tels que l’onde de tempête, les combats au point de chute et d’autres éléments imprévisibles. Tout cela a rendu les finales EU DreamHack encore plus intrigantes.

Comme NA East hier, le terrain était l’un des meilleurs que nous ayons vu jusqu’à présent. MrSavage, benjyfishy, ​​rezon, Hen et noahreyli n’étaient que quelques-uns des nombreux joueurs poursuivant le DreamHack Open Championship. Avec des prix en argent et la gloire en jeu, regardons comment s’est déroulée l’action européenne.

MrSavage et Benjyfishy gagnent un rongeur d’ongles

1ÈRE PLACE DREAMHACK DUOS LAISSE GOOOOO @benjyfishy pic.twitter.com/uulT2ZTocS – 100T MrSavage (@MrSavage) 10 octobre 2021

Trois duos se sont glissés dans le match final avec une chance légitime de gagner; Rezon et Hen, MrSavage et Benjyfishy, ​​DKS et BadSniper. Les chances étaient contre MrSavage et Benjyfishy, ​​qui devaient combattre une autre équipe à Lazy Lake à chaque match. Cependant, à la manière de MrSavage, il a remporté suffisamment d’éliminations lors du match final pour remporter le titre DreamHack Open.

C’ÉTAIT VRAIMENT PROCHE. ATTENTION, @benjyfishy & @MrSavage 👀 Rejoignez-nous : https://t.co/Z2Mh3eK0kn pic.twitter.com/tPZ2kWormT – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 10 octobre 2021

Sur huit matchs, MrSavage et Benjyfishy ont réussi 400 points, dont 33 éliminations et une Victory Royale. C’était la performance d’une vie pour deux légendes de la scène Fortnite Battle Royale. Les anciens finalistes de la Coupe du monde ont surmonté tous les obstacles sur leur chemin et sont à nouveau en tête.

L’effort vaillant de Hen et Rezon

2e place finale du duo dreamhack (14 000 $) avec @rezonay_ pic.twitter.com/wkGdALh5Ad – Poule de GUILD (@hentvv) 10 octobre 2021

Hen et Rezon étaient aux commandes du huitième match décisif. Malheureusement, Rezon est tombé en début de match, laissant Hen seul pour mettre le duo sur le dos. Il l’a rendu excitant, accumulant quelques éliminations avant de chuter.

Les deux ne pouvaient que regarder MrSavage gagner plus de points de placement et d’élimination. Bien qu’il s’agisse d’un résultat malheureux, 14 000 $ US est un prix de consolation bienvenu. Rezon et Hen ont terminé avec 387 points, une Victory Royale et 30 éliminations.

Merstach et Malibuca montent à la troisième place des Steamy Stacks

3E PLACE DUO DREAMHACK (10.800$) @MalibucaFN pic.twitter.com/jMagHR4YeJ – Merstach (@Merstach) 10 octobre 2021

La combinaison lettone/russe de Merstach et Malibuca avait l’air solide avant le début de la finale de la DreamHack Open. Un Steamy Stacks incontesté signifiait qu’ils avaient des chances incroyables de se classer parmi les trois premiers. Merstach et Malibuca ont fait exactement cela et ont exécuté une performance incroyablement cohérente dans le processus.

Bien qu’ils n’aient pas remporté de Victory Royale, Merstach et Malibuca ont terminé avec 336 points et 25 éliminations. Ils ont récolté 10,8 000 USD pour leur troisième place et sont certainement une équipe à surveiller lors des futures compétitions en duo.

Classement final

1er : NRG benjуfishу, 100T MrSavage – 400 points (23 000 $) 2e : GUILD Hen 75., rezon ay лол 7 – 387 points (14 000 $) 3e : Merstach., TT9 Malibuca – 336 points (10 800 $) 4e : MCES MONKEY DKS, MCES BadSniper – 323 points (9 200 $) 5e : apeks IDrop 7, 00 Endretta – 319 points (7 550 $) 6e : Falcon Andilada, хsweeze – 303 points (5 500 $) 7e : Vitality Snayzy, naуte – 301 points (4 400 $) 8e : chanceux M. QB 2.0, Atlantic Zhiny – 290 points (3 850 $) 9e : VCTRY Kefyy, NdGG pkr – 270 points (3 300 $) 10e : KPI Crow, KPI 조세 – 267 points (2 900 $) 11e : Playwell advisе, jestem synxx – 266 points (2 400 $) 12e : BL Pablo 645, FLAMES SWAG – 257 points (2 400 $) 13e : GAMMA Obitoo, Zeerox – 256 points (2 400 $) 14e : airknn., Grizi Laizеn – 254 points (2 400 $) 15e : scriwy, jamshood – 246 points (2 400 $) 16e : BL Raifla, Centric jetsku – 241 points (1 700 $) 17e : Fastroki, TT9 Kylie – 232 points (1 700 $) 18e : passivq, G2 Летше – 221 points (1 700 $) 19e : AOS Coope, AOS Falex – 212 points (1 700 $) 20 : Фасин ан, VCTRY volko44 – 211 points (1 700 $)

Cela conclut notre couverture des finales ouvertes de DreamHack. L’événement saisonnier Champion Series de Fortnite commence dans cinq jours, alors assurez-vous de vérifier avec ESTNN tout au long de la saison pour des mises à jour et plus encore !