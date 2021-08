Mrunal Thakur jouera aux côtés de Dulquer Salman dans ses débuts en télougou, les créateurs partagent un premier regard

in

Les réalisateurs du film ont également dévoilé le premier look du personnage joué par Dulquer Salman la semaine dernière. (Crédit photo : Mrunal Thakur/Instagram)

L’acteur Mrunal Thakur, vu pour la dernière fois dans Farhan Akhtar-starrer Toofan, fera ses débuts dans les films Telugu face à Dulquer Salman. Vyjayanthi Movies, les créateurs du film encore sans titre, a dévoilé le premier look de Sita, le personnage de Mrunal, à l’occasion de son anniversaire dimanche. On pense que Mrunal jouera un rôle central dans le film, qui sera réalisé par Hanu Raghavapudi.

Les réalisateurs du film ont également dévoilé le premier look du personnage joué par Dulquer Salman la semaine dernière. L’idole du sud jouera le rôle du lieutenant Ram. La musique du film a été composée par Vishal Chandrasekhar.

Les réalisateurs avaient marqué l’annonce du film l’année dernière en dévoilant une affiche conceptuelle. D’après l’apparence de l’affiche, le film sera un drame romantique d’époque. L’affiche de style carte postale contient des indices subtils sur la chronologie du film et les personnages présentés. On pense que l’histoire du film se déroule en 1964 avec Dulquer jouant le rôle d’un soldat dans l’armée indienne.

L’acteur de 35 ans est le fils de la star malayalam Mammootty. Sa dernière sortie en telugu était Mahanati, jouant le rôle de Gemini Ganesan, un acteur vétéran, pour lequel il a été acclamé par la critique.

Il attend également la sortie de son Kurup, un film en malayalam, suite au parcours de Sukumara Kurup. Après avoir lu sur le détournement de fonds d’assurance en Allemagne, Kurup, un père de famille, entreprend de s’assurer, puis de scénariser sa propre mort en assassinant un homme. Selon une déclaration des réalisateurs du film, Kurup sera le film le plus cher de la carrière de Dulquer Salmaan, coûtant 35 millions de roupies.

Parmi les autres films de Dulquer Salman dont la sortie est prévue, citons le drame romantique tamoul Hey Sinamika, réalisé par la chorégraphe devenue réalisatrice Brindha Gopal. Hey Sinamika présente également Kajal Aggarwal et Aditi Rao Hydari.

