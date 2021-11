Après avoir quitté la WWE pour se concentrer sur sa carrière cinématographique, Cena est récemment revenu dans la société après l’événement phare de Money in the Bank. (Fichier/IE)

John Cena à nouveau : L’ancien champion du monde de la WWE, John Cena, a de nouveau laissé les fans divisés après avoir partagé une photo du capitaine indien Mahendra Singh Dhoni, vainqueur de la Coupe du monde, sur ses comptes de médias sociaux. Le message, qui n’était accompagné d’aucune légende, mettait en vedette MS Dhoni photographié pendant la Coupe du monde ICC T20 en cours, où il était le mentor de Team India.

Les Men in Blue se sont retirés du tournoi après avoir terminé derrière le Pakistan et la Nouvelle-Zélande dans les phases de groupe du Super 12.

Dans la publication Instagram, on peut voir Dhoni étendre sa main vers l’avant, comme pour une poignée de main, dans les airs, ce qui implique le célèbre slogan de Cena: « You Can’t See Me ».

L’ancien champion de la WWE à 16 reprises a déjà partagé des articles mettant en vedette des célébrités indiennes telles que Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Virat Kohli et Aishwarya Rai Bachchan dans des situations similaires « Vous ne pouvez pas me voir ».

Ayant commencé dans la liste principale de la WWE au milieu des années 2000 en tant que mid-carder, Cena a lentement grimpé au sommet et est devenu le visage de l’entreprise. Il a été largement présenté dans la plupart des marchandises et produits de la WWE, tandis que Cena lui-même a fait le grand saut dans les films. Il est apparu dans The Marine, 12 Rounds, F9 et The Suicide Squad.

Après avoir quitté la WWE pour se concentrer sur sa carrière cinématographique, Cena est récemment revenu dans la société après l’événement phare de Money in the Bank. Cependant, il est peu probable que Cena remporte le titre n ° 17 qui lui permettrait de dépasser le légendaire Ric Flair en tant que lutteur le plus décoré de la société.

Dhoni, quant à lui, devrait revenir à l’action dans la Premier League indienne en 2022. Cependant, après avoir mené les Super Kings de Chennai à leur quatrième titre IPL cette année, Dhoni pourrait également assumer un rôle d’entraîneur avec la franchise, selon la façon dont le Les règles des enchères IPL sont décidées pour les prochaines saisons.

