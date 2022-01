Jadeja, joueur polyvalent des Super Kings de Chennai, qui a joué plusieurs saisons dans l’équipe avec Dhoni, n’a pas tardé à qualifier le coup de maître des Knights de « faire la démonstration ».

La poursuite de l’Australie pour le dernier guichet insaisissable le dernier jour du quatrième Ashes Test contre l’Angleterre au Sydney Cricket Ground a fait des comparaisons improbables avec ce que les Kolkata Knight Riders ont appelé un «coup de maître T20».

Les doubles vainqueurs de la Premier League indienne (IPL) ont partagé un collage d’images d’un match de 2016 contre le défunt Rising Pune Supergiant comparant le scénario de mise en service déployé par l’Australie à la configuration du capitaine des Knight Riders, Gautam Gambhir. Le tweet a reçu une réponse instantanée du polyvalent indien Ravindra Jadeja.

Lors d’une dernière journée remplie d’action à Sydney, l’Australie a jeté le proverbial évier de cuisine sur l’Angleterre alors qu’elle cherchait à maintenir en vie ses espoirs d’une série de badigeons. Avec un seul guichet nécessaire pour que les Baggie Greens prennent une avance de 4-0 dans la série, le fileur Nathan Lyon a entouré le frappeur de joueurs défensifs pour lui faire pression. L’Angleterre, cependant, a réussi à survivre à la tactique de Lyon et s’est échappée avec un match nul.

Le compte Twitter des Kolkata Knight Riders n’a pas tardé à souligner que le même scénario s’était déroulé lors de leur match de 2016 contre l’équipe appartenant à Sanjeev Goenka, alors dirigée par l’ancien skipper indien Mahendra Singh Dhoni. Gambhir a entouré la batte de Dhoni avec des joueurs de champ dans ce qui était une configuration de terrain de match de test de manuel alors que Piyush Chawla a couru pour livrer.

Jadeja, joueur polyvalent des Super Kings de Chennai, qui a joué plusieurs saisons dans l’équipe avec Dhoni, n’a pas tardé à qualifier le coup de maître des Knights de « faire la démonstration ».

À cette occasion, cependant, les Knight Riders ont réussi à remporter la victoire par huit guichets avec 24 boules restantes (méthode DLS) après une belle performance de bowling. L’Australie, en revanche, n’a pas réussi à décrocher ce dernier guichet alors que l’Angleterre s’est échappée avec un match nul avec un guichet en main.

Les deux équipes se retrouveront pour le dernier Ashes Test du 14 janvier à l’ovale de Bellerive. L’Australie a une avance de 3-0 dans la série de cinq matches et a déjà conservé les Ashes.

