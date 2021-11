M&S donne des badges de pronom au personnel pour que les clients sachent comment s’y adresser | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans le cadre de la nouvelle initiative, les nouvelles étiquettes de nom incluront désormais le nom de la personne et les pronoms choisis. Le personnel peut mettre « Il/Lui/Son », « Elle/Elle/Sienne » et « Ils/Eux/Leurs » sous leur nom.

Le responsable des relations publiques alimentaires de l’entreprise, David Parke, a partagé une photo de son badge sur ses plateformes de médias sociaux.

Il a déclaré qu’ils avaient déjà « aidé à lancer des conversations très nécessaires sur l’identité de genre et les expériences non binaires ».

M. Parke a tweeté : « Joyeux #InternationalPronomsDay !

« Je suis tellement reconnaissant que Marks and Spencer nous encourage activement à partager nos pronoms au travail, que ce soit sur notre badge nominatif ou dans nos signatures de courrier électronique.

« Nous avons présenté ces nouveaux badges il y a quelques mois (une idée géniale d’un collègue qui a ensuite été mise en œuvre par Clea Thompson et notre réseau LGBTQ+) et ils ont déjà aidé à démarrer des conversations très nécessaires sur l’identité de genre et les expériences non binaires ! »

Sasha Misra, directrice associée des communications et des campagnes chez Stonewall, a déclaré au Sun : « Avoir des pronoms sur les badges est un moyen simple mais efficace de s’assurer que les identités LGBTQ+ sont respectées, pour les employés comme pour les clients. »

En juin de cette année, il a été demandé aux enseignants de supprimer les termes « garçons » et « filles » dans les écoles afin de devenir plus neutres en matière de genre.

L’association caritative LGBTQ+, Stonewall, a exhorté les enseignants à cesser d’utiliser tout langage genré et uniforme genré dans une nouvelle série de documents d’orientation.

Un autre élément des conseils suggérait que les élèves transgenres devraient pouvoir utiliser les toilettes, les vestiaires et les dortoirs lors des voyages scolaires dans lesquels ils se sentent le plus à l’aise.

On a dit au personnel qu’il devait vérifier ses politiques et se débarrasser de tout « langage inutilement genré » et qu’au lieu d’utiliser les pronoms « il/elle », utiliser « ils » à la place.

Stonewall a exhorté les écoles primaires à apprendre aux enfants à utiliser «ils/eux» comme pronom.

Tanya Carter, porte-parole du groupe de campagne pour les parents et les enseignants Safe Schools Alliance UK, a déclaré : « Il est choquant que les écoles à court d’argent paient pour la désinformation de Stonewall qui sape la protection de base. »

Elle a fait valoir que le sport devrait être « séparé par sexe pour des raisons de sécurité et d’équité ».

Mme Carter a déclaré: « Les sports non mixtes sont importants pour les filles pour des raisons d’intimité et de dignité.

« Cela est nécessaire pour augmenter la participation des filles.

« La participation des filles aux sports est essentielle à la santé physique et mentale. »

Ses commentaires font suite à un récent rapport de l’Ofsted selon lequel le harcèlement sexuel était répandu dans les écoles.

Un porte-parole de Stonewall a défendu leurs nouvelles orientations et a déclaré qu’ils étaient « très fiers » de leur travail « en soutenant les écoles à créer des environnements favorables et inclusifs qui aident chacun à se sentir accepté pour qui il est ».