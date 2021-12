M&S envisage la première femme PDG en embauchant un chasseur de têtes

La directrice de l’exploitation Katie Bickerstaffe est l’un des candidats // M&S embauche MWM Consulting pour aider à comparer les trois principaux candidats au remplacement du PDG // Le processus pourrait voir la nomination de la première femme PDG // Un processus de recherche formel n’avait pas encore été mis en place chemin

Marks & Spencer a embauché des consultants pour aider à comparer les trois principaux candidats au remplacement de son directeur général Steve Rowe.

M&S a engagé la société de recherche MWM Consulting dans le but de mettre en place un concours interne à trois pour trouver son prochain patron.

Le processus pourrait voir la nomination de la première femme directrice générale en 137 ans d’histoire de la chaîne.

LIRE LA SUITE: Aldi répond au procès de M&S sur le gin de Noël

Les trois candidats internes comprennent la directrice de l’exploitation Katie Bickerstaffe, Stuart Machin, qui dirige les activités alimentaires de l’entreprise, et le directeur financier Eoin Tonge.

Bickerstaffe est devenu directeur non exécutif de M&S en 2018, avant de devenir directeur de la stratégie et de la transformation deux ans plus tard.

Un processus de recherche formel n’avait pas encore commencé et Rowe pourrait rester à la barre pendant encore quelques années.

Rowe est directeur général depuis 2016 après avoir succédé à Marc Bolland.

« Chaque conseil d’administration a une planification de la relève dans le cadre de sa réflexion, mais nous n’avons aucun processus formel en place », a déclaré M&S.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette