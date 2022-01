M&S étend la marque de vêtements de sport Goodmove alors que les ventes de vêtements de sport montent en flèche

« Avec la santé et le bien-être plus importants que jamais pour nos clients, nous commençons 2022 avec une campagne audacieuse pour Goodmove… » // Marks & Spencer lance la collection printemps/été 22 de sa marque de vêtements de sport, Goodmove // ​​Goodmove a est devenu la plus grande marque interne de M&S, le détaillant vendant désormais 1,6 million d’articles de la marque de vêtements de sport par an

Marks & Spencer s’apprête à lancer une nouvelle campagne axée sur sa marque Goodmove alors que les ventes de ses vêtements de sport se sont accélérées pendant la pandémie.

Les nouveaux produits comprendront un soutien-gorge de sport à réglage frontal qui coûtera 28 £. M&S proposera également des vestes de course matelassées réfléchissantes pour femmes et des anoraks oranges pour hommes. Les deux seront vendus au prix de 55 £.

Les articles de WatchShop et Speedo seront vendus aux côtés de la marque Goodmove, tandis que les clients M&S pourront désormais également acheter des articles de la marque de yoga Dharma Bums en magasin et en ligne.

La gamme Goodmove de M&S a été lancée en janvier 2020 et s’est étendue aux vêtements pour hommes et enfants en janvier de cette année.

Elle est devenue la plus grande marque interne de Marks & Spencer, le détaillant vendant désormais 1,6 million d’articles de la marque de vêtements de sport par an. Cela comprend 5 000 paires de ses leggings « Go Move » par mois.

En juillet, le détaillant a annoncé que la gamme de vêtements de sport était disponible dans l’ensemble de ses 254 magasins, comme elle l’était auparavant dans 194 magasins.

Le directeur général de l’habillement et de la maison, Richard Price, a déclaré : « façonner l’avenir de M&S Clothing signifie continuer à maximiser la force de notre produit de marque : nous concentrer constamment sur le style et la valeur de tous les jours, en héroïsant les catégories de produits qui comptent le plus pour nos clients et en développant notre marques maison uniques.

« Lancé il y a tout juste deux ans, Goodmove est aujourd’hui notre plus grande marque en propre, un concurrent crédible sur le marché en pleine croissance des vêtements de sport et une offre vraiment pertinente pour nos clients.

« La santé et le bien-être étant plus importants que jamais pour nos clients, nous commençons 2022 avec une campagne audacieuse pour Goodmove qui met en évidence à la fois la valeur de confiance du produit et les innovations importantes de la gamme. »

