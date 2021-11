M&S s’associe à Wonderbra pour un lifting de la lingerie

Marks & Spencer ajoutera Wonderbra à son offre de lingerie // M&S vendra la marque de lingerie iconique Wonderbra en ligne // Une Britannique sur trois achète déjà ses soutiens-gorge chez M&S

Marks & Spencer s’est associé à la marque de lingerie iconique Wonderbra pour donner un coup de pouce à son offre en ligne, avec des lignes sélectionnées de la collection de sous-vêtements très en vue.

Le géant de la rue vend déjà ses propres soutiens-gorge push-up et sans bretelles – ainsi que des articles sélectionnés de quatre autres marques de lingerie, dont Sloggi et Triumph – mais pense que le Wonderbra peut aider à attirer plus d’acheteurs.

Une femme britannique sur trois achète déjà ses soutiens-gorge chez M&S, représentant environ un tiers du marché.

Neil Harrison, directeur des marques invitées chez Marks & Spencer, a déclaré que l’ajout de marques qui complètent les gammes existantes – telles que Wonderbra – était « un moyen passionnant d’offrir encore plus de choix à nos clients ».

Ce dernier accord fait partie de « Brands at M&S », une stratégie d’expansion continue qui a vu le détaillant ajouter un certain nombre de marques de vêtements de premier plan telles que Hobbs, Jigsaw, Joules et White Stuff à son offre.

M&S a fait ses premiers pas dans la vente de marques tierces en octobre de l’année dernière en lançant le label indépendant de mode écologique Nobody’s Child sur son site Web, dans le but d’attirer de nouveaux acheteurs.

Plus récemment, M&S a acquis une participation de 25 pour cent dans la marque de mode, alors qu’elle continue de renforcer la plate-forme de marques pour compléter son offre de base.

