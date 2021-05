M&S vend maintenant des fleurs comestibles pour embellir vos cocktails d’été ⋆ .

Faites vos boissons un peu plus (Photo: .)

M&S l’a récemment sorti du sac avec des friandises estivales.

Il y a les nouvelles liqueurs de gin fruitées à essayer, les s’mores au chocolat qui peuvent être sautées sur le barbecue et les mini pots à gâteaux Colin the Caterpillar – pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais il y a un autre nouveau produit qui va changer la donne pour les fêtes de jardin à venir.

M&S vend maintenant des fleurs comestibles, parfaites pour embellir les cocktails et la nourriture.

Les fleurs d’alto comestibles britanniques sont idéales pour garnir un plat ou une boisson et chaque paquet est livré avec une pléthore de couleurs différentes – vous pouvez donc choisir les meilleures qui conviennent.

Ces minuscules fleurs sont cultivées et cueillies à la main à Evesham, Worcestershire, par une entreprise familiale et il est indéniable qu’elles constituent un ajout frappant à une assiette.

De plus, ils ne manqueront pas d’impressionner vos amis et votre famille – et si vous ne pouvez pas faire l’effort supplémentaire après le verrouillage, quand le pouvez-vous?

Les minuscules pots de 7 g peuvent être achetés pour 1,50 £ dans les magasins maintenant.

Le compte Instagram de Foodie @newfoodsuk a partagé la nouvelle de l’arrivée, en disant: “ Les fleurs comestibles Viola sont nouvelles chez M&S. Que pensez-vous de ceci!?’

Cependant, il semble que les fleurs miniatures aient reçu une réaction mitigée.

Certaines personnes ont été incroyablement impressionnées par le produit – beaucoup offrant leurs propres suggestions de service.

Une personne a déclaré: «Belle dans un moule à glace».

Un autre a répondu: “ Je parie que cela aurait l’air incroyable sur un gâteau. ”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “ Ooh, je vais certainement les obtenir pour mes cocktails. ”

Alors que d’autres ont souligné que les fleurs semblent un peu chères pour ce qu’elles sont.

Un individu a répondu: «Il serait probablement moins cher de cultiver le vôtre».

Une autre personne a déclaré: “ Vous pouvez acheter ces produits moins chers au Garden Center appelé Pansies. ”

