MSCI ajoute 6 actions à l’indice indien dont 3 actions Adani; 33 scrips à l’index de petite capitalisation de l’Inde. Liste complète

Les changements annoncés par MSCI entreront en vigueur le 29 mai. (Image: REUTERS)

Le fournisseur mondial d’indices MSCI (Morgan Stanley Capital International) ajoutera six actions à son indice indien, y compris Adani Enterprises et SBI Cards and Payment Services, et supprimera Zee Entertainment Enterprises de l’indice, a-t-il déclaré. Les changements font partie de son examen semestriel de l’indice de mai 2021. Les investisseurs du monde entier suivent les indices MSCI et les fonds internationaux construisent souvent leurs portefeuilles sur la base des indices mondiaux MSCI. Plus tôt cette année, MSCI a peaufiné sa méthodologie de sélection des actions susceptibles d’être ajoutées à ses indices.

Indice MSCI India – Six actions en…

Ces six valeurs seraient ajoutées à l’indice MSCI India à compter du 27 mai:

… Une rupture de stock

Cette action unique passera de l’indice MSCI India à l’indice MSCI Small Cap:

Indice MSCI India Small Cap – 33 actions en…

En outre, MSCI ajoutera ces 33 petites actions indiennes à son indice MSCI India Small Cap:

… 5 stocks épuisés

Ces cinq actions seront retirées de l’indice MSCI India Small Cap, y compris celles qui seront transférées vers l’indice MSCI India:

Adani Total GasCholamandalam Investment and FinanceHemisphere PropertiesKRBLMishra Dhatu Nigam

Entrées massives de fonds attendues: quelle action recevra combien

Plus tôt le mois dernier, la société de courtage Edelweiss avait prédit que la pondération d’Adani Enterprises serait de 0,49% et la pondération d’Adani Total Gas et Adani Transmission de 0,44% chacune lors de leur inclusion dans l’indice MSCI India. Hemang Jani, responsable de la stratégie en matière de capitaux propres, du courtage et de la distribution, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré qu’il s’attendait à l’ajout d’Adani Enterprises, d’Adani Transmission et de SBI Cards. Voici à quoi s’attendent les entrées de fonds Edelweiss et Hemang Jani de Motilal Oswal dans ces actions:

Adani Enterprises: 243-250 millions $ Adani Total Gaz: 221 millions $ Adani Transmission: 218-224 millions $ Cartes SBI et services de paiement: 141 millions $

