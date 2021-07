MSE CDP : projets achevés dans le cadre du programme de développement de clusters pour les MPE au cours de l’exercice 21, le plus bas en 4 ans

Dans l’ensemble, le nombre total de projets achevés en quatre ans était de 96 dont 50 CFC et 46 centres d’identification. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le programme de développement des clusters (CDP) du ministère des MPME, qui met l’accent sur le renforcement des capacités des micro et petites entreprises (MPE) par la mise en place de projets, notamment des centres de facilités communes (CFC) et des centres de développement d’infrastructures (ID), a enregistré le plus faible nombre de projets annuels achevés au cours de l’exercice 2020-21 depuis FY18. Selon les données du gouvernement, le nombre total de projets achevés au cours de l’exercice 21 est passé de 22 au cours de l’exercice 20 à 20, à 28 au cours de l’exercice 19 et à 24 au cours de l’exercice 18. Au cours de l’exercice 22 jusqu’à présent, seuls deux projets ont été achevés.

« Le gouvernement a fait beaucoup pour le développement de clusters dans le pays, mais les progrès ne sont pas très importants et, par conséquent, il est nécessaire de se concentrer davantage sur l’approche basée sur les districts. Il devrait s’agir d’une approche de type district-un produit. Peut-être pouvons-nous choisir deux produits pour chaque district. L’objectif doit être beaucoup plus important que ce que nous voyons en Chine et dans des pays plus petits comme le Bangladesh qui ont donné une impulsion énorme à l’approche cluster. La baisse de l’année dernière pourrait également être due à Covid », a déclaré DK Aggarwal, président sortant de la Chambre de commerce et d’industrie PHD et MD, SMC Investment and Advisors, a déclaré à Financial Express Online.

Les commentaires de UC Shukla, directeur du programme de développement des clusters, commissaire au développement, ministère des MPME n’étaient pas immédiatement disponibles pour cette histoire.

Les données sur le CDP ont été récemment partagées par le ministre des MPME Narayan Rane dans le Lok Sabha. Il a également montré la baisse progressive du nombre de CFC, qui se concentre sur le développement de centres de production ou de traitement communs pour l’équilibrage, la correction, l’amélioration de la chaîne de production qui ne peuvent être entrepris par des unités individuelles, en dehors des centres de conception, des installations d’essais, du centre de formation, etc. , de 13 et 17 respectivement en FY18 et FY19 à 11 en FY20 et huit en FY21.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

D’autre part, le nombre de centres d’identification, qui consistent en des projets d’infrastructures telles que le réseau de distribution d’électricité, l’eau, les télécommunications, le drainage et les installations de contrôle de la pollution, les routes, les banques, le stockage des matières premières, etc. été 11 chaque année depuis FY18 jusqu’à FY20. Au cours de l’exercice 21, le nombre n’a augmenté que légèrement à 12. Dans l’ensemble, le nombre total de projets achevés en quatre ans était de 96, dont 50 CFC et 46 centres d’identification.

« Les MPME n’ont pas encore bénéficié de manière significative des politiques du gouvernement. Si votre concentration est très élevée, il doit y avoir un saut quantique dans les projets qui n’est pas là. Parmi les domaines prioritaires, je pense que les textiles et les articles de sport ont un potentiel énorme », a ajouté Aggarwal. Le régime MSE-CDP offre une subvention allant jusqu’à 70% du coût du projet CFC d’un maximum de Rs 20 crore qui comprenait le coût du terrain, de la construction, des dépenses préopératoires, des dépenses préliminaires, des machines et équipements, diverses immobilisations, soutenir les infrastructures telles que l’approvisionnement en eau, l’électricité et l’argent de marge pour le fonds de roulement, selon les détails sur le portail DC MPME. De plus, la subvention pour le développement des infrastructures est offerte jusqu’à 60 pour cent du coût du projet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.